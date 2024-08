Mulher que aparece em foto com Bolsonaro não é a judoca Beatriz Souza

São Paulo

Publicação feita no X engana ao afirmar que a judoca e campeã olímpica Beatriz Souza aparece ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em foto. A mulher em questão é Vanessa Silva, conhecida como Negona do Bolsonaro, candidata a vereadora do Rio de Janeiro pelo PL.

A partir de uma busca reversa de imagem no Google, o Comprova identificou que a foto foi publicada originalmente em 14 de outubro de 2022, período de eleições presidenciais, na conta pessoal de Vanessa no X.

Foto usada em post mostra Bolsonaro com Vanessa Silva - Reprodução/X

Os dois estavam juntos em um evento de candidatura do ex-presidente em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, e a mulher vestia uma camiseta azul com a estampa "Bolsonaro Presidente". Ambos sorriram para a foto.

O post enganoso foi publicado em uma conta no X que se define como humorística, mas uma parte dos leitores acreditou no que escreveu o autor do post. Uma mulher comentou "Preciso dessa foto para combater as feique (sic) news nos perfis de esquerda!" e outra disse "Já podemos cancelar a Bia?".

O dono do perfil republicou, por volta de uma hora depois, uma postagem em que Vanessa desmente ser a campeã olímpica. "Infelizmente não sou eu, mas estou pronta para dar um golpe em esquerdista", escreveu.

Beatriz Souza com sua medalha de ouro; logo que se tornou campeã, seu nome foi envolvido em desinformação - Wu Wei - 2.ago.2024/Xinhua

O conteúdo enganoso foi publicado poucas horas depois de Bia Souza se tornar campeã olímpica de judô. A judoca de 26 anos conquistou a primeira medalha de ouro do Brasil em Paris, o que fez seu nome repercutir nas redes sociais.

Em resposta ao Comprova, o autor da publicação afirmou ter recebido o conteúdo via WhatsApp, mas que republicou a resposta de Vanessa esclarecendo o mal-entendido.

Enganoso, para o Comprova, é o conteúdo retirado do contexto original e usado em outro de modo que seu significado sofra alterações; que usa dados imprecisos ou que induz a uma interpretação diferente da intenção de seu autor; conteúdo que confunde, com ou sem a intenção deliberada de causar dano.

POR QUE INVESTIGAMOS

