Torcida brasileira não foi alvo da Polícia Federal e da Interpol

É falso que a Polícia Federal e a Interpol (Organização Internacional de Polícia Criminal) cumpriram mandados de prisão contra financiadores do MVA (Movimento Verde Amarelo), torcida da seleção brasileira, após decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal).

"Urgente: Polícia Federal e Interpol nas ruas cumprindo decisão de Moraes para prender os financiadores do Movimento Verde e Amarelo", diz publicação do perfil @jairmearrependi, conhecido por fazer oposição ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por meio de postagens de humor e sátira política.

Faixa do Movimento Verde Amarelo em evento da Copa do Mundo do Qatar, em 2022 - Giuseppe Cacace - 2.dez.2022/AFP

Não há informação sobre qualquer decisão do ministro nesse sentido, informou o STF. Mas houve quem achasse que o post, visualizado mais de 299 mil vezes até 2 de agosto, fosse verdadeiro. "Por quê? Que mal eles estão fazendo?", "Será que este homem tem todo o Congresso nas mãos? Só assim dá para entender" e "Se tem Interpol no meio é porque o buraco é bem bem mais fundo mesmo" estão entre os comentários de internautas que acreditaram na publicação.

A desinformação envolvendo o MVA, criado em 2008, acontece em meio a críticas pela atuação do grupo durante as Olimpíadas de Paris. Organizadas reclamam da formação e do comportamento do movimento, como mostrou reportagem da UOL.

Contatado pela Folha, o Verde e Amarelo afirmou que o post é mentiroso. "O MVA acolhe as críticas e, quando decide que vale responder, sempre o faz, no sentido de tentar levar os críticos a olhar mais para o esporte brasileiro", disse o grupo, que já esteve presente em Copas do Mundo, Copas América e Jogos Olímpicos, entre outros eventos esportivos.

Jairme, como é conhecido o responsável pela página que publicou o conteúdo, disse ter feito uma piada com o movimento após a skatista Rayssa Leal afirmar que o barulho atrapalhou a sua concentração.

