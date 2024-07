Post com antes e depois de Usain Bolt usa foto do jamaicano com barriga aumentada digitalmente

São Paulo

Nem mesmo as oito medalhas olímpicas de ouro blindaram o ex-velocista Usain Bolt, 37, da desinformação. Durante as Olimpíadas de Paris, uma montagem do jamaicano, aposentado das pistas desde 2017, foi compartilhada no Facebook para mostrar um antes e depois enganoso do físico do atleta.

O ex-velocista Usain Bolt, em evento em abril deste ano, em Madri, na Espanha - Javier Soriano - 22.abr.2024/AFP

De forma preconceituosa, o post pergunta: "Você conseguiria reconhecer este senhor, que já foi o homem mais rápido do mundo?". Embaixo, há duas fotos dele sem camisa: uma em que ele estaria gordo e outra com o abdômen definido. Mas a primeira foto foi adulterada.

Fazendo uma busca reversa, a reportagem encontrou a foto original. Ela foi clicada em junho de 2023, em Ibiza, na Espanha. O jornal inglês Daily Mail publicou a imagem com o crédito para Backgrid, uma agência internacional que vende fotos de celebridades.

Bolt também publicou o clique em seu Instagram, com a legenda "Paparazzi" e com outras fotos que permitem ver seu corpo de outros ângulos naquela ocasião.

A partir da foto original, foi possível verificar que a imagem usada no post verificado aqui ampliou a barriga do campeão olímpico.

A foto sem ser alterada digitalmente, postada por Bolt em seu Instagram. O Daily Mail publicou a imagem com crédito para a Backgrid, agência internacional que vende fotos de celebridades - @usainbolt/Reprodução/Instagram

A outra foto utilizada no conteúdo de desinformação é verdadeira e mostra o jamaicano em 2011, após queimar a largada no campeonato mundial de 100 m rasos em Daegu, na Coreia do Sul.

A Folha tentou contato com o autor do post, mas não teve resposta até a publicação deste texto.

VERDADEIRO OU FALSO

