Nadadora alega que 'falha de comunicação' provocou sua expulsão das Olimpíadas

Expulsa da delegação do Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris, a nadadora Ana Carolina Vieira, 22, afirmou que uma "falha de comunicação destruiu" seu sonho de competir no maior evento do esporte. De volta aos treinamentos após retornar ao país, a atleta disse, ainda, que tem recebido mensagens negativas devido à forma como deixou a competição na capital francesa.

A nadadora postou um vídeo no Instagram, acompanhado da legenda: "como uma falha de comunicação destruiu meu sonho olímpico. A disciplina, determinação e educação são os meus pilares como atleta de alta performance".

De acordo com a atleta, diversas pessoas têm enviado mensagens para ela depois do ocorrido. Embora tenha recebido apoio de muita gente, também tem recebido textos ofensivos. "Venho recebendo muitas mensagens negativas, mas também muitas positivas, principalmente de pessoas que me conhecem. Eu estou bem, na medida do possível, porque o que acontece comigo é muito triste. Mas tudo será resolvido no momento certo", ela afirmou.

Ana Carolina teve sua expulsão anunciada pelo COB no domingo (28). Segundo a entidade, a atleta deixou a Vila Olímpica sem autorização junto com o namorado na noite de sexta-feira (26). Enquanto ela foi expulsa, ele sofreu uma advertência.

A decisão mais dura contra a nadadora ocorreu depois de uma ríspida discussão entre ela e a comissão técnica. O motivo da briga teria sido a decisão de retirar a nadadora Maria Fernanda Costa, a Mafê, da equipe que disputaria os 4 x 200 m livre, em que há revezamento dos atletas.

Ana Carolina teria ficado inconformada com a perda da colega mais competitiva da equipe no revezamento, e se rebelou.

Ana Carolina Vieira durante o treino da seleção brasileira de natação na La Défense Arena, na França - Satiro Sodré - 25.jul.2024/CBDA/Divulgação

No vídeo que a atleta divulgou nesta quinta, a atleta reafirmou que sabe respeitar hierarquia. "Desde criança, aprendi o que é hierarquia, respeito, meritocracia, educação", disse. "Já voltei aos treinamentos, tenho uma competição por vir. Preciso performar novamente. Fico muito triste pela forma como saí dos Jogos Olímpicos, ainda ia nadar mais uma prova, mas vou continuar torcendo por todos que estão lá, pelo Time Brasil."

Ao ser comunicada de seu desligamento, Ana Carolina aceitou a decisão sem maiores questionamentos, ainda conforme o chefe da equipe de natação. Ela voltou ao Brasil imediatamente.

Como mostrou a Folha, essa não foi a primeira polêmica em torno do nome da nadadora Ana Carolina Vieira. Ela já teria brigado com outra atleta, Jhennifer Alves.

As duas são do Esporte Clube Pinheiros e disputavam o Troféu Brasil de Natação, em 2023, em Recife. Jhennifer foi medalha de ouro, e Ana Carolina, de bronze.

Elas se envolveram em uma discussão quando recebiam as medalhas. Após provocações mútuas, houve agressão física entre as duas. O caso foi parar na delegacia e, depois, no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).