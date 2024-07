Quem é Mafê Costa, a brasileira que disputará final da natação contra Ledecky e Titmus

São Paulo

O Brasil vai disputar uma das finais mais esperadas da natação olímpica de 2024: a dos 400 metros livre no feminino. A estreante nos Jogos Maria Fernanda Costa garantiu neste sábado (27) uma vaga na decisão com tempo de 4min03s47. Essa será a primeira vez, em 76 anos, que uma brasileira estará na disputa direta pela medalha de ouro na modalidade.

Natural do Rio de Janeiro, Maria Fernanda, mais conhecida como Mafê, é uma das promessas do Brasil nos Jogos. Além da prova dos 400 m livre contra nomes consagrados da natação, como Katie Ledecky e Ariarne Titmus, a brasileira de 21 anos também vai disputar os 200 m e revezamentos 4x100 m e 4x200 m livre.

"Cada vez que abro uma competição é um passo à frente. Foi o passo suficiente para entrar em uma final. Foi bem apertado. Queria ter feito melhor, mas o nervosismo e o frio na barriga podem ter mexido comigo. Mas fico grata por ter entrado na minha primeira final olímpica", disse a atleta.

Maria Fernanda de Oliveira da Silva Costa disputa a final feminina dos 400m livres - Jonathan Nackstrand - 27.jul.2024/AFP

A clareza da nadadora é resultado da terapia e dos trabalhos com o consagrado técnico Fernando Possenti, decisões que fizeram Mafê superar uma fase de desânimo e desmotivação que a atingiu aos 19 anos.

"Eu tinha perdido totalmente o meu gosto de competir. Eu chegava numa viagem para competir e começava a chorar antes da competição, porque eu não queria estar ali e eu não entendia o porquê que eu não queria estar ali, se eu gostava tanto de treinar", lembra a nadadora.

A mudança de equipe e os cuidados com a saúde mental trouxeram resultados expressivos em curto prazo. Pouco mais de um ano depois do início da parceria com Possenti, Maria Fernanda Costa melhorou em cinco segundos seu tempo nos 200 m e, nos 100 m, três segundos.

"Eu me cobro muito e ele me ajuda a entender o processo, faz eu passar por tudo com muita calma e falar que vai ficar tudo bem. Acho que tudo tem que ter muito equilíbrio e o Fernando me ajudou a encontrar esse equilíbrio", afirma a nadadora.

Diferente da maioria dos nadadores de alto rendimento, Maria Fernanda teve um início tardio na natação competitiva, apenas aos 14 anos. A paixão pelo esporte aflorou em 2016, quando foi assistir à seletiva olímpica brasileira no Parque Olímpico da Barra e viu a tristeza de Cesar Cielo de não conseguir uma vaga e a felicidade de Bruno Fratus.

O amor pelas águas é dividido com a irmã Mariana Costa, três anos mais nova e que já competia antes de Mafê. As duas andavam sempre juntas e treinavam no Flamengo até o início da parceria com Fernando Possenti. "Ela se destacou primeiro e foi meio que a ponte de tudo. (...) Então eu ia por tabela para as equipes e aí eu comecei a me destacar pelo meu esforço e minha disciplina".

Resultados

Em junho de 2023, Mafê foi campeã do Troféu Brasil nos 200 m livre e nos 400 m livre, e chegou à final do revezamento 4×200 m livre feminino no Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos, realizado em Fukuoka, no Japão. Ainda no ano passado, Mafê conquistou três medalhas de prata nos Jogos Pan-Americanos, realizados em Santiago, no Chile.

Já em 2024, ela se classificou para a final dos 400 livre no Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos, sendo a primeira brasileira a chegar na última fase da decisão, e terminou em 4º lugar. Nos 200 m livre feminino, a nadadora também estreou como a primeira representante do Brasil em uma final e obteve o índice olímpico, terminando na 5º colocação.