Não me preparei para esse momento, diz Zé Roberto, 70, sobre futuro na seleção de vôlei

São Paulo

"A gente tem que valorizar muito essa medalha do bronze. Ser medalhista olímpico é história. Elas valorizaram isso o tempo inteiro", disse José Roberto Guimarães, técnico da seleção brasileira de vôlei, após conquistar o bronze contra a Turquia nas Olimpíadas, seu quinto pódio.

José Roberto Lages Guimarães durante partida de vôlei nas Olimpíadas de Paris-2024 - Natalia Kolesnikova/AFP

Quando questionado sobre seu futuro na seleção, o técnico demonstrou incerteza. "Foi uma preparação muito bem feita, e agora o futuro, eu não sei, sinceramente, eu ainda não me preparei para esse momento", afirmou ele, que completou 70 anos durante os Jogos de Paris-2024.

"A gente combinou de conversar ainda com a confederação, fazer um retrospecto sobre como foi o ciclo."

O Brasil venceu por 3 sets a 1, com destaque para a capitã Gabi, com 28 pontos, e para Taisa Daher no bloqueio. Do lado da Turquia, quem deu trabalho para o Brasil foi Vargas, a maior pontuadora.

"Foi extremamente importante a atitude que elas chegaram, ter representado o nosso povo.

Todos os times que elas enfrentaram caíram de pé [após derrota], e o povo reconhece isso", disse o técnico, que se emocionou no final da partida.

"Essa é a nossa missão de estar segurando a camisa nacional. Fico feliz porque elas se doaram o tempo inteiro, antes e agora", afirmou em entrevista à Globo.