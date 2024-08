Brasil bate Turquia e leva o bronze em Paris

Paris

Depois de uma derrota difícil para os EUA na semifinal, a seleção feminina de vôlei conquistou o bronze neste sábado (10) ao bater a Turquia por 3 sets a 1 (25/21, 27/25, 22/25 e 25/15). Uma campanha impecável, seis vitórias e apenas um set cedido, exceto pelo duelo contra as atuais campeãs olímpicas, em que caíram no tie-break.

Apesar do gosto amargo, Paris proporcionou o sexto pódio das mulheres no vôlei, que já contava com dois ouros, uma prata e dois bronzes, em contraste ao time masculino. A equipe dirigida por Bernardinho caiu nas quartas, pior resultado do time desde Sydney-2000. É a primeira vez, também desde as Olimpíadas australianas, que o vôlei de quadra do país não alcança uma final.

Na Arena Paris Sul, alguns brancos na arquibancada, algo incomum em jogos do Brasil nestes Jogos, sempre lotados por uma barulhenta torcida, sublinhavam o novo momento do vôlei.

Jogadoras brasileiras comemoram ponto sobre a equipe da Turquia - Natalia Kolesnikova/AFP

Em quadra, o time de José Roberto Guimarães começou ofensivo, prevalecendo com jogadas de ataque. Com o placar em 8 a 4, um pedido de tempo da Turquia ajustou o adversário, que passou no placar, 9 a 10, após um emocionante rali e uma pancada de Vargas.

O set seguiu equilibrado até 20 a 20, com a turca e Rosamaria, as duas maiores pontuadoras até ali, se alternando nos ataques.

Dois bloqueios seguidos, de Thaisa e Gabi Guimarães, mudaram o ritmo do jogo, e o Brasil fechou o primeiro set em 25 a 21.

Embaladas, as brasileiras cresceram e logo abriram 4 a 0 no começo do segundo set, série que só foi interrompida por pedido de tempo e, como de hábito, Vargas. Em outro emocionante rali, com 13 toques na bola, a Turquia fez 5 a 6. A partida cresceu, o bloqueio turco era mais efetivo, e o Brasil só alcançou o empate com o placar em 20 a 20.

Em uma repetição da primeira etapa, dois bloqueios brasileiro seguidos, de Thaisa e Ana Cristina desta vez, puseram o Brasil na frente. A Turquia, porém, só cedeu o segundo set por 27 a 25 após uma intensa troca de pontos.

A disputa foi mais pragmática no terceiro set, com a igualdade se impondo no placar até 15 a 15. Dois erros de recepção do Brasil entregaram a vantagem à Turquia, e Zé Roberto pediu tempo. O técnico brasileiro teria que intervir novamente com o placar em 17 a 21. Com dificuldade, a Turquia fechou em 25 a 22.

O Brasil voltou ofensivo para o quarto set, com Gabi Guimarães virando muitas bolas. Ela foi o destaque do time, com 28 pontos. Sem maiores complicações, a seleção fechou o set e o jogo em 25 a 15.

Neste domingo (11), as americanas defendem o título olímpico contra a Itália, a partir das 8h (horário de Brasília).