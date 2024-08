Piu é 2º brasileiro com duas medalhas olímpicas em prova individual de pista

São Paulo

Ao repetir em Paris-2024 o bronze de Tóquio-2020 nos 400 m com barreiras, Alison dos Santos, o Piu, 24, tornou-se o segundo brasileiro a subir duas vezes ao pódio em provas individuais de pista (corridas) em Olimpíadas.

Ele se iguala a Joaquim Cruz, dos 800 m, ouro em Los Angeles-1984 e prata em Seul-1988.

A medalha de Piu, que marcou 47s26 na prova vencida pelo norte-americano Rai Benjamin (46s46), é a 21ª do atletismo brasileiro em Jogos Olímpicos.

Duas vezes bronze em Olimpíadas nos 400 m com barreiras, Alison dos Santos, o Piu, vibra com a conquista no Stade de France - Kai Pfaffenbach - 9.ago.2024/Reuters

O esporte é o segundo com mais medalhas (21) para o Brasil olímpico. Fica atrás somente do judô, que, com as quatro em Paris-2024, chegou a 28. A vela, com 19, está em terceiro.

Na divisão entre provas de pista e campo (saltos e arremessos), o placar das medalhas do Brasil está 9 x 10.

As duas medalhas que completam o quadro do atletismo são em competições de rua (uma na maratona, uma na marcha atlética –esta última em Paris-2024, com Caio Bonfim).

Os ouros do atletismo olímpico nacional vieram com Joaquim Cruz (LA-1984, 800 m), Adhemar Ferreira da Silva (Helsinque-1952 e Melbourne-1956, no salto tripo), Maurren Maggi (Pequim-2008, no salto em distância) e Thiago Braz (Rio-2016, no salto com vara).

Além de Piu, Joaquim e Adhemar (o único com dois ouros), os outros brasileiros do atletismo com dois pódios olímpicos são Braz, Nelson Prudêncio e João do Pulo (ambos no salto triplo) Robson Caetano (200 m e revezamento 4 x 100 m), André Domingos e Edson Luciano (ambos no revezamento 4 x 100 m).