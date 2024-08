Ouro de Ana Patrícia e Duda faz Brasil passar 5 europeus no quadro de medalhas

São Paulo

O ouro de Ana Patrícia e Duda no vôlei de praia, o primeiro das mulheres brasileiras na modalidade em Olimpíadas desde Atlanta-1996 (com Jacqueline e Sandra), evitou que o Brasil encerrasse o dia fora do top 20 do quadro qualitativo de medalhas (por número de ouros) de Paris-2024.

Se a dupla tivesse ficado com a prata, o país fecharia a sexta-feira (9) na 23ª colocação, caindo quatro lugares em relação à véspera.

Com o topo do pódio, o Brasil ultrapassou no quadro os europeus Bélgica, Bulgária, Romênia, Suécia e Ucrânia e começa o sábado com três ouros, seis pratas e nove bronzes, na 17ª posição.

Medalhistas olímpicas de ouro no vôlei de praia, Duda e Ana Patrícia (dir.) cantam o hino nacional no pódio da Arena da Torre Eiffel, em Paris - Louisa Gouliamaki - 9.ago.2024/Reuters

No mesmo dia da vitória de Ana Patrícia e Duda, que veio no começo da noite, Isaquias Queiroz ganhou pela manhã a prata (sua quinta medalha olímpica), e à tarde Alison dos Santos, o Piu, conquistou o bronze, bisando o feito de Tóquio-2020.

No alto do quadro de medalhas, EUA e China estão empatados com 33 ouros –os norte-americanos lideram pelo número de pratas (39 a 27).

A seguir, um resumo da participação brasileira nesta sexta-feira nas Olimpíadas francesas.

Atletismo

Na final dos 400 m com barreiras, Alison dos Santos, o Piu, repetiu o bronze que tinha ganhado há três anos, nas Olimpíadas de Tóquio. Ele correu em 47s26. O ouro foi para o norte-americano Rai Benjamin (46s46) e a prata, para o norueguês Karsten Warholm (47s06).

Almir dos Santos saltou 16,41 m e terminou em 11º lugar na final do salto triplo, vencida pelo espanhol Jordan Alejandro Díaz Fortun (17,86 m). Depois da prova, o brasileiro pediu a namorada em casamento.

Formado por Matheus Lima, Lucas Carvalho, Douglas Mendes, Lucas Vilar e Jadson Erick, o revezamento 4 x 400 m não conseguiu vaga para a final.

Alison dos Santos, medalhista de bronze nos 400 m de barreiras nas Olimpíadas de Paris, tira selfie com torcedor no Stade de France - Martin Bernetti - 9.ago.2024/AFP

Canoagem velocidade

Com um "sprint" impressionante nos 250 m finais, Isaquias Queiroz conquistou a prata nos 1.000 metros da canoa simples (C1), com o tempo de 3min44s33. Ele ficou atrás do tcheco Martin Fuksa (3min43s16).

Ginástica rítmica

Bárbara Domingos, a Babi, primeira ginasta do país a chegar à final individual, terminou na décima e última posição.

A equipe se apresentou com uma ginasta contundida –Victória Borges se lesionou no aquecimento para a série mista e não podia ser substituída– e não conseguiu vaga para a final.

Levantamento de peso

Amanda Schott, na final da categoria até 71 kg, terminou na oitava colocação, com 229 kg na soma de arranco e arremesso. Olivia Reeves (EUA) levou o ouro com 262 kg.

Lutas

Na disputa da medalha de bronze, Giullia Penalber, que tinha avançado via repescagem na categoria até 57 kg da luta livre, perdeu da chinesa Hong Kexin por 10 a 0.

Maratona aquática

Guilherme Costa, o Cachorrão, abandonou a prova de 10 km no rio Sena quando ocupava a 22ª posição.

Taekwondo

Caroline Santos, a Juma (até 67 kg), perdeu de 2 a 0 para a tailandesa Sasikarn Tongchan. Henrique Marques (até 80 kg), depois de passar pelas oitavas de final, foi derrotado nas quartas pelo sul-coreano Seo Geon-woo por 2 a 0. Como seus rivais não avançaram, eles não tiveram chance de tentar medalha.

Vôlei de praia

Ana Patrícia e Duda são campeãs olímpicas. Na Arena da Torre Eiffel, derrotaram por 2 sets a 1 (26/24, 12/21 e 15/10) as canadenses Melissa e Brandle.