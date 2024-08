Medalha inédita: Caio Bonfim conquista prata na marcha atlética

Campinas e Paris

Caio Bonfim, 33, conquistou a prata nos 20 km da marcha atlética, na manhã desta quinta-feira (1º), medalha inédita na história do atletismo nacional. É o quinto pódio do Brasil nos Jogos de Paris-2024, o 20º do país na modalidade. É também a melhor colocação em uma prova de rua desde o bronze Vanderlei Cordeiro de Lima na maratona, em Atenas-2004

O atleta, natural de Sobradinho (DF), chegou à última volta com chance real de conquistar o ouro, mas o vencedor da prova, o equatoriano Brian Pintado, deu um pique faltando apenas um quilômetro para o término do percurso, se afastando de Bonfim e do terceiro colocado, o espanhol Álvaro Martin.

Pintado percorreu os 20 km em 1h18.55. Caio, 1h19.09 e Martin 1h19.11.

Brasileiro esteve próximo de levar o ouro, mas viu rival equatoriano ter reação surreal no último km de prova - Paul Ellis/AFP

Nas ruas ainda molhadas, Bonfim manteve-se sempre no primeiro pelotão, chegando a liderar nos quilômetros 1, 10 e 17. O brasileiro também foi advertido duas vezes por perder o contato dos pés com o solo. Uma terceira poderia gerar punição de tempo, o que fez o atleta diminuir o ritmo e garantir a prata no quilômetro final.

Bonfim ocupa a terceira posição do ranking mundial e vem de duas boas temporadas. Em sua terceira participação olímpica, consolida a ascensão em uma modalidade olímpica muito particular. Na marcha atlética, o atleta não pode tirar os dois pés ao mesmo tempo da pista, como ocorre em uma corrida. A atuação dos competidores é fiscalizada na pista e faltas reiteradas podem gerar desclassificação.

Os outros brasileiros na corrida, disputada em circuito montado entre cartões postais de Paris, como o Trocadéro e a Torre Eiffel, Max Batista Gonçalves dos Santos, e Matheus Correa, chegaram em 28º e 39º.

Caio ainda disputa o revezamento misto da marcha em Paris.

Após a prova, Bonfim pediu mais apoio ao esporte, que diz ser alvo de zombaria no Brasil, e incentivo aos projetos esportivos.