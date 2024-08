Primeira fase da Champions terá Liverpool x Real e Barcelona x Bayern

Mônaco | AFP

O novo formato da Champions League estreará com uma fase inicial com duelos entre vários dos clubes mais poderosos da Europa, com Liverpool x Real Madrid, Barcelona x Bayern de Munique e Manchester City x Inter de Milão entre alguns dos principais duelos do torneio.

O torneio mais prestigioso de clubes estreia um sistema de competição com 36 equipes participantes —quatro a mais do que no antigo formato. Cada time jogará contra oito rivais, de acordo com o sorteio realizado nesta quinta-feira (29) em Mônaco.

As 36 equipes lutarão para galgar posições em uma tabela de classificação unificada para avançar para as oitavas de final, de acordo com o chamado "sistema suíço", frequentemente utilizado em torneios de xadrez.

Escudo do Real Madrid é exibido em telão durante sorteio dos confrontos da Liga dos Campeões, em Mônaco - Manon Cruz/Reuters

Repetição da última final

Assim, o Real Madrid, atual campeão, jogará no Santiago Bernabéu contra o Borussia Dortmund (na repetição da última final, realizada em Wembley), Milan, Red Bull Salzburg e Stuttgart e enfrentará como visitante Liverpool, Atalanta, Lille e Brest.

Outro dos grandes favoritos ao título, o Manchester City, receberá Inter, Brugges, Feyenoord e Sparta Praga e visitará Paris Saint-Germain, Juventus, Sporting e Slovan Bratislava.

Outro grande do futebol espanhol, o Barcelona jogará em casa contra o Bayern de Munique, Atalanta, Young Boys e Brest e como visitante no terreno de Borussia Dortmund, Benfica, Estrela Vermelha e Monaco.

Em um sorteio bastante favorável aos times espanhóis, o Atlético jogará em Madri contra Leipzig, Bayer Leverkusen, Lille e Slovan e visitará PSG, Benfica, Red Bull Salzburg e Sparta Praga.

O que teve menos sorte foi o Girona, que em sua primeira participação na maior competição europeia de clubes terá vários rivais de prestígio: Liverpool, Arsenal, Feyenoord e Slovan Bratislava visitarão o estádio Montilivi, enquanto o time catalão jogará fora contra PSG, Milan, PSV e Sturm Graz.

Reação à ameaça da Superliga

O novo formato foi concebido em um momento em que a sombra de uma Superliga independente pairava sobre o futebol europeu.

O número de jogos passa de 96 na antiga fase de grupos para 144 na nova.

Os oito que somarem mais pontos entre os 36 clubes participantes garantirão vaga direta nas oitavas de final, a partir das quais o formato da competição continuará sendo o mesmo de antes.

Mas haverá uma rodada de mata-mata na qual as equipes que terminarem entre o 9º e o 24º lugar terão que enfrentar uma eliminatória em duas partidas, da qual sairão as outras oito equipes nas oitavas.

E as 12 últimas equipes nessa classificação serão eliminadas, sem possibilidade de ser transferidas para a segunda competição europeia, a Liga Europa, como era o caso no passado.

O ato do sorteio foi aproveitado pela Uefa (União das Associações Europeias de Futebol) para que seu presidente, Aleksander Ceferin, entregasse um troféu ao atacante português Cristiano Ronaldo, agora no saudita Al Nassr, como o maior artilheiro histórico da competição, com 140 gols.

Cristiano Ronaldo é homenageado durante sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões - Manon Cruz/Reuters

Confira abaixo todos os confrontos da Champions League

AC Milan (ITA)

Em casa

Liverpool (ENG)

Brugges (BEL)

Estrela Vermelha (SER)

Girona (ESP)

Visitante

Real Madrid (ESP)

Bayern Leverkusen (GER)

Dinamo Zagreb (CRO)

Slovan Bratislava (ESL)

Arsenal (ING)

Em casa

Paris Saint-Germain (FRA)

Shakhtar Donetsk (UCR)

Dinamo Zagreb (CRO)

Monaco (FRA)

Visitante

Inter (ITA)

Atalanta (ITA)

Sporting (POR)

Girona (ESP)

Aston Villa (ING)

Em casa

Bayern de Munique (ALE)

Juventus (ITA)

Celtic (ESC)

Bologna (ITA)

Visitante

RB Leipzig (ALE)

Brugges (BEL)

Young Boys (SUI)

Monaco (FRA)

Atalanta (ITA)

Em casa

Real Madrid (ESP)

Arsenal (ING)

Celtic (ESC)

Sturm Graz (AUS)

Visitante

Barcelona (ESP)

Shakhtar Donetsk (UCR)

Young Boys (SUI)

Stuttgart (ALE)

Atlético de Madrid (ESP)

Em casa

RB Leipzig (ALE)

Bayern Leverkusen (ALE)

Lille (FRA)

Slovan Bratislava (ESL)

Visitante

Paris Saint-Germain (FRA)

Benfica (POR)

Salzburg (AUS)

Sparta Praga (TCH)

Barcelona (ESP)

Em casa

Bayern de Munique (ALE)

Atalanta (ITA)

Young Boys (SUI)

Brest (FRA)

Visitante

Borussia Dortmund (ALE)

Benfica (POR)

Estrela Vermelha (SER)

Monaco (FRA)

Bayern de Munique (ALE)

Em casa

Paris Saint-Germain (FRA)

Benfica (POR)

Dinamo Zagreb (CRO)

Slovan Bratislava (ESL)

Visitante

Barcelona (ESP)

Shakhtar Donetsk (UCR)

Feyenoord (HOL)

Aston Villa (ING)

Bayern Leverkusen (ALE)

Em casa

Inter de Milão (ITA)

AC Milan (ITA)

Red Bull Salzburg (AUS)

Sparta Praga (TCH)

Visitante

Liverpool (ING)

Atlético de Madrid (ESP)

Feyenoord (HOL)

Brest (FRA)

Benfica (POR)

Em casa

Barcelona (ESP)

Atlético de Madrid (ESP)

Feyenoord (HOL)

Bologna (ITA)

Visitante

Bayern de Munique (ALE)

Juventus (ITA)

Estrela Vermelha (SER)

Monaco (FRA)

Bologna (ITA)

Em casa

Borussia Dortmund (ALE)

Shakhtar Donetsk (UCR)

Lille (FRA)

Monaco (FRA)

Visitante

Liverpool (ING)

Benfica (POR)

Sporting CP (POR)

Aston Villa (ING)

Borussia Dortmund (ALE)

Em casa

Barcelona (ESP)

Shakhtar Donetsk (UCR)

Celtic (ESC)

Sturm Graz (AUS)

Visitante

Real Madrid (ESP)

Brugges (BEL)

Dinamo Zagreb (CRO)

Bologna (ITA)

Brest (FRA)

Em casa

Real Madrid (ESP)

Leverkusen (ALE)

PSV Eindhoven (HOL)

Sturm Graz (AUS)

Visitante

Barcelona (ESP)

Shakhtar Donetsk (UCR)

Salzburg (AUS)

Sparta Praha (TCH)

Brugges (BEL)

Em casa

Borussia Dortmund (ALE)

Juventus (ITA)

Sporting CP (POR)

Aston Villa (ING)

Visitante

Manchester City (ING)

AC Milan (ITA)

Celtic (ESC)

Sturm Graz (AUS)

Celtic (ESC)

Em casa

RB Leipzig (ALE)

Brugges (BEL)

Young Boys (SUI)

Slovan Bratislava (ESL)

Visitante

Borussia Dortmund (ALE)

Atalanta (ITA)

Dinamo Zagreb (CRO)

Aston Villa (ING)

Dinamo Zagreb (CRO)

Em casa

Borussia Dortmund (ALE)

AC Milan (ITA)

Celtic (ESC)

Monaco (FRA)

Visitante

Bayern de Munique (ALE)

Arsenal (ING)

Salzburg (AUS)

Slovan Bratislava (ESL)

Estrela Vermelha (SER)

Em casa

Barcelona (ESP)

Benfica (POR)

PSV Eindhoven (HOL)

Stuttgart (ALE)

Visitante

Inter (ITA)

AC Milan (ITA)

Young Boys (SUI)

Monaco (FRA)

Feyenoord (HOL)

Em casa

Bayern de Munique (ALE)

Bayern Leverkusen (ALE)

Salzburg (AUS)

Sparta Praha (TCH)

Visitante

Manchester City (ING)

Benfica (POR)

Lille (FRA)

Girona (ESP)

Girona

Em casa

Liverpool (ING)

Arsenal (ING)

Feyenoord (HOL)

Slovan Bratislava (ESL)

Visitante

Paris Saint-Germain (FRA)

AC Milan (ITA)

PSV Eindhoven (HOL)

Sturm Graz (AUS)

Inter de Milão

Em casa

RB Leipzig (ALE)

Arsenal (ING)

Estrela Vermelha (SER)

Monaco (FRA)

Visitante

Manchester City (ING)

Leverkusen (ALE)

Young Boys (SUI)

Sparta Praga (TCH)

Juventus

Em casa

Manchester City (ING)

Benfica (POR)

PSV Eindhoven (HOL)

Stuttgart (ALE)

Visitante

RB Leipzig (GER)

Brugges (BEL)

Lille (FRA)

Aston Villa (ING)

RB Leipzig (ALE)

Em casa

Liverpool (ING)

Juventus (ITA)

Sporting CP (POR)

Aston Villa (ING)

Visitante

Inter de Milão (ITA)

Atlético de Madrid (ESP)

Celtic (ESC)

Sturm Graz (AUS)

Lille (FRA)

Em casa

Real Madrid (ESP)

Juventus (ITA)

Feyenoord (HOL)

Sturm Graz (AUS)

Visitante

Liverpool (ING)

Atlético de Madrid (ESP)

Sporting CP (POR)

Bologna (ITA)

Liverpool

Em casa

Real Madrid (ESP)

Leverkusen (ALE)

Lille (FRA)

Bologna (ITA)

Visitante

RB Leipzig (ALE)

AC Milan (ITA)

PSV Eindhoven (HOL)

Girona (ESP)

Manchester City (ING)

Em casa

Inter (ITA)

Club Brugge (BEL)

Feyenoord (HOL)

Sparta Praga (TCH)

Visitante

Paris Saint-Germain (FRA)

Juventus (ITA)

Sporting CP (POR)

Slovan Bratislava (ESL)

Monaco (FRA)

Em casa

Barcelona (ESP)

Benfica (POR)

Estrela Vermelha (SER)

Aston Villa (ING)

Visitante

Inter de Milão (ITA)

Arsenal (ING)

Dinamo Zagreb (CRO)

Bologna (ITA)

Paris Saint-Germain (FRA)

Em casa

Manchester City (ING)

Atlético de Madrid (ESP)

PSV Eindhoven (HOL)

Girona (ESP)

Visitante

Bayern de Munique (ALE)

Arsenal (ING)

Salzburg (AUS)

Stuttgart (ALE)

PSV Eindhoven (HOL)

Em casa

Liverpool (ING)

Shakhtar Donetsk (UCR)

Sporting CP (POR)

Girona (ESP)

Visitante

Paris Saint-Germain (FRA)

Juventus (ITA)

Estrela Vermelha (SER)

Brest (FRA)

Real Madrid (ESP)

Em casa

Borussia Dortmund (ALE)

AC Milan (ITA)

Salzburg (AUS)

Stuttgart (ALE)

Visitante

Liverpool (ING)

Atalanta (ITA)

Lille (FRA)

Brest (FRA)

Red Bull Salzburg (AUS)

Em casa

Paris Saint-Germain (FRA)

Atlético de Madrid (ESP)

Dinamo Zagreb (CRO)

Brest (FRA)

Visitante

Real Madrid (ESP)

Bayern Leverkusen (ALE)

Feyenoord (HOL)

Sparta Praha (TCH)

Shakhtar Donetsk (UCR)

Em casa

Bayern de Munique (ALE)

Atalanta (ITA)

Young Boys (SUI)

Brest (FRA)

Visitante

Borussia Dortmund (ALE)

Arsenal (ENG)

PSV Eindhoven (HOL)

Bologna (ITA)

Slovan Bratislava (ESL)

Em casa

Manchester City (ING)

AC Milan (ITA)

GNK Dinamo (CRO)

Stuttgart (ALE)

Visitante

Bayern de Munique (ALE)

Atlético de Madrid (ESP)

Celtic (ESC)

Girona (ESP)

Sparta Praga (TCH)

Em casa

Inter de Milão (ITA)

Atlético de Madrid (ESP)

Red BullSalzburg (AUT)

Brest (FRA)

Visitante

Manchester City (ING)

Leverkusen (ALE)

Feyenoord (HOL)

Stuttgart (ALE)

Sporting CP (POR)

Em casa

Manchester City (ING)

Arsenal (ING)

Lille (FRA)

Bologna (ITA)

Visitante

RB Leipzig (ALE)

Brugges (BEL)

PSV Eindhoven (HOL)

Sturm Graz (AUS)

Sturm Graz (AUS)

Em casa

RB Leipzig (GER)

Brugges (BEL)

Sporting CP (POR)

Girona (ESP)

Visitante

Borussia Dortmund (ALE)

Atalanta (ITA)

Lille (FRA)

Brest (FRA)

Stuttgart (ALE)

Em casa

Paris Saint-Germain (FRA)

Atalanta (ITA)

Young Boys (SUI)

Sparta Praha (TCH)

Visitante

Real Madrid (ESP)

Juventus (ITA)

Estrela Vermelha (SER)

Slovan Bratislava (ESL)

Young Boys (SUI)

Em casa

Inter (ITA)

Atalanta (ITA)

Estrela Vermelha (SER)

Aston Villa (ING)

Visitante

Barcelona (ESP)

Shakhtar Donetsk (UCR)

Celtic (ESC)

Stuttgart (ALE)

Datas dos jogos

Rodada 1: 17/19 de setembro de 2024

Rodada 2: 1º/2 de outubro de 2024

Rodada 3: 22/23 de outubro de 2024

Rodada 4: 5/6 de novembro de 2024

Rodada 5: 26/27 de novembro de 2024

Rodada 6: 10/11 de dezembro de 2024

Rodada 7: 21/22 de janeiro de 2025

Rodada 8: 29 de janeiro de 2025