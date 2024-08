Rebeca Andrade fica sem medalha na trave por 0.067

Paris

Rebeca Andrade foi a última a se apresentar na final da trave, na segunda-feira (5), na jornada derradeira da ginástica artística nos Jogos Olímpicos de Paris. Teve uma passagem celebrada pelo público da Arena Bercy e vivia a expectativa de receber sua quarta medalha na capital francesa–que parecia ao alcance em uma jornada cheia de quedas, uma delas da craque Simone Biles.

Sua pontuação, 13.933, porém foi suficiente para o quarto lugar, 0.067 atrás da italiana Manila Esposito, bronze com 14.000. O ouro foi de outra italiana, Alice D'Amato, com 14.366, seguida pela chinesa Zhou Yaqin, prata com 14.100. Biles ficou em quinto, com 13.100. A brasileira Julia Soares teve 12.333 e alcançou a sétima posição.

Rebeca Andrade, em sua apresentação na final - Mathilde Missioneiro/Folhapress

A decisão teve muitos erros. Só quatro das oito competidores –não à toa, as quatro primeiras– não caíram da trave em nenhum momento. Chamaram a atenção especialmente as idas ao chão de Biles e da também norte-americanas Sunisa Lee, lamentadas por boa parte das arquibancadas, novamente repletas de torcedores dos Estados Unidos.

Nesse cenário, sexta a se apresentar, Alice D’Amato buscou a liderança com uma alta nota de execução, 8.566, com dificuldade 5.800. Biles, na sequência, caiu. Faltava Rebeca, que, embora não tenha caído, teve momentos de pequeno desequilíbrio sobre a trave. Deixou o tablado confiante, como também estava o público brasileiro, mas não pôde retornar, desta vez, retornar ao pódio.

Paris-2024 Um guia diário com o que rolou e vai rolar nos Jogos Olímpicos na França Carregando...

Na visão dos juízes, a guarulhense de 25 anos teve execução melhor do que a da italiana que ficou com o bronze, 8.233 a 8.200. A diferença foi que Manila Esposito partiu de dificuldade 5.800, contra os 5.700 estabelecido por Andrade, o que fez a diferença na definição da trinca de medalhistas do aparelho.

Rebeca já obteve três medalhas nos Jogos de Paris. Pela ordem, foi bronze na disputa por equipes, levou a prata na prestigiada competição individual geral e ganhou nova prata no salto. Ela vai disputar, ainda nesta segunda, mais uma final, no solo, que fecha a programação da modalidade na capital francesa.

Resultado final da trave de equilíbrio

Ouro - Alice D'Amato (ITA) - 14.366

Prata - Yagin Zhou (CHI) - 14.100

Bronze - Manila Esposito (ITA) - 14.000

4 - Rebeca Andrade (BRA) - 13.933

5 - Simone Biles (EUA) - 13.100

6 - Sunisa Lee (EUA) - 13.100

7 - Julia Soares (BRA) - 12.333

8 - Sabrina Maneca-Voinea (ROM) - 11.733