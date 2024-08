Governo paga R$ 83,6 mil em passagens para Janja ir às Olimpíadas de Paris

Brasília

O governo federal pagou R$ 83,6 mil em passagens aéreas para a primeira-dama, Rosangela Lula da Silva, a Janja, acompanhar as Olimpíadas de Paris.

Ela representou o presidente Lula (PT) na abertura do evento, visitou a Vila Olímpica e acompanhou os jogos de vôlei de praia e futebol feminino. A primeira-dama também se encontrou com a prefeita de Paris, Anne Hidalgo, além do presidente da França e de sua esposa, Emmanuel e Brigitte Macron.

Dados do painel de viagens do governo federal apontam que o gabinete pessoal da Presidência da República pagou por duas passagens, em julho, para Janja ir e voltar do Rio de Janeiro a Paris. As viagens foram classificadas como "internacional - a serviço".

A primeira-dama Janja posa para foto com a bandeira do Brasil em frente à Torre Eiffel, em Paris - @janjalula/no Instagram

A Secom (Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República) disse que a primeira-dama viajou na classe executiva e que os preços das passagens estavam elevados por causa das Olimpíadas.

"As passagens foram adquiridas em aviação comercial (sem uso de aeronaves da Força Aérea Brasileira), seguindo os preços de mercado, que estavam elevados em razão dos Jogos Olímpicos. A primeira-dama viajou de classe executiva, conforme autoriza a legislação vigente", disse a Secom.

O gabinete pessoal de Lula pagou, em julho, passagens a 13 pessoas que foram para a capital francesa, incluindo Janja. No total, foram desembolsados cerca de R$ 250 mil com os bilhetes aéreos. O site do governo não aponta quanto foi gasto em diárias.

A mesma base de dados não informa se todo o grupo viajou à França para assessorar a primeira-dama nas Olimpíadas, mas há entre os nomes divulgados no site do governo policiais federais que costumam acompanhar viagens presidenciais, além de uma assessora de comunicação de Janja.

O governo pagou de R$ 12,6 mil a R$ 14,2 mil em passagens de ida e volta para cada servidor.

"Os servidores do Gabinete Pessoal que viajaram no mesmo período atuaram no âmbito de suas competências, em apoio a Comitiva Oficial", disse a Secom.

Janja voltou ao Brasil em 29 de julho. Em publicação no X (antigo Twitter), a primeira-dama registrou seu retorno e manifestou apoio aos atletas brasileiros.

Paris-2024 Um guia diário com o que rolou e vai rolar nos Jogos Olímpicos na França Carregando...

"De volta ao Brasil, deixamos em Paris todo amor e carinho para nossos atletas. Dedicação e determinação que nos enche de orgulho. Com medalha ou sem medalha todos já são vitoriosos", escreveu Janja.

A primeira-dama conseguiu as credenciais para o event mesmo após vencido o prazo estipulado pelo COI (Comitê Olímpico Internacional), o que a permitiu ir a Paris representando o governo brasileiro. De acordo com o comitê, a autorização foi uma "especial exceção" concedida ao governo brasileiro.

Janja desembarcou no dia 25 de julho em Paris, onde foi acompanhada por uma comitiva que incluiu seguranças e equipe de comunicação de cerca de 20 pessoas.

O painel de viagens do governo também aponta passagens pagas a Paris para ao menos 11 integrantes do Ministério do Esporte. No total, as viagens dos servidores da pasta comandada por Fufuca (PP-MA) custaram pelo menos R$ 283 mil, cifra que soma deslocamento e diárias.