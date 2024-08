'Vou com mais raiva', diz Piu após susto na semifinal dos 400 m com barreiras

Saint-Denis (França)

"Acho que eu vou com mais raiva. Vou com um pouco mais de gosto ruim na garganta, gosto ruim no peito. De saber que pra chegar lá não foi tranquilo, pra chegar lá não foi o caminho perfeito. Mas nada muda, são oito atletas, três medalhas, um campeão."

Assim Alison "Piu" dos Santos definiu sua semifinal dos 400 metros com barreiras. Chegou em terceiro lugar e ficou muito perto de uma inesperada eliminação. Classificam-se para a final os dois primeiros de cada uma das três semifinais, mais os dois melhores tempos dentre os demais.

Piu passou pelo tempo (47s95) e tentará sua segunda medalha olímpica (foi bronze em Tóquio) nesta sexta-feira (9), às 21h45 locais (16h45 em Brasília).

O outro brasileiro na semifinal, Matheus Lima, ficou em quarto lugar em sua bateria e acabou eliminado com o 16º tempo geral.

Alison dos Santos, o Piu, cruzou em terceiro em sua bateria na semifinal, mas avançou à final - Fabrizio Bensch/Reuters

Desde o início de sua semifinal, Piu teve dificuldade em assumir o comando da prova. Um de seus maiores rivais, o norueguês Karsten Warholm, ouro em Tóquio, chegou em primeiro. A surpresa foi o segundo lugar do francês Clément Ducos, para delírio da torcida no Stade de France.

"Não estou tão surpreso com meu tempo", avaliou o francês, que questionou a preparação do brasileiro. "Surpreso talvez com o segundo lugar, é uma surpresa derrotar Santos, mas acho que ele não está na forma em que estava antes."

Piu disse não ter ficado espantado com o resultado de Ducos. "A gente sabe que ele corre rápido. Este ano, correu um bom resultado em um campeonato universitário. Só que acabou desclassificado. Por isso não estava no ranking mundial."

Paris 2024 Um guia diário com o que rolou e vai rolar nos Jogos Olímpicos na França Carregando...

O tempo de Piu foi o quarto melhor no geral, mais que o bastante para garantir um lugar na final. Porém, ele teve que esperar as outras duas semifinais, sentado em um sofá, para ter certeza da classificação.

Enquanto Piu esperava, Warholm dizia aos repórteres achar que o tempo do brasileiro seria suficiente. "Ele estava em uma raia ruim", analisou o norueguês.

O brasileiro correu na raia mais externa, a nove. Muitos atletas não gostam dela, por obrigar a correr sem ver os adversários. Piu disse que isso não influiu em seu desempenho. "Não atrapalhou, é a raia que eu gosto. Eu prefiro a raia de fora do que a de dentro."

O outro grande candidato à medalha de ouro, o americano Rai Benjamin, prata há três anos, venceu sua semifinal em 47s85.