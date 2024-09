Astro do encerramento dos Jogos, Jean-Michel Jarre quer show com Alok na COP de Belém

Paris

Principal artista da cerimônia de encerramento dos Jogos Paralímpicos, domingo (8), no Stade de France, Jean-Michel Jarre está negociando um megaespetáculo em Belém, durante a COP 30, em 2025 - e se possível com o DJ brasileiro Alok.

"Vou em breve ao Brasil, para falar exatamente de um projeto [com os organizadores da COP]", disse o compositor francês à Folha.

"Sou um grande admirador do que Alok faz. Gostaria que um dia trabalhássemos juntos", acrescentou Jarre. "Ficaria encantado por unir forças com ele e outros criadores electro de Belém. Com todo esse lado visual de Belém, extremamente interessante, por algo que teria a vantagem de ao mesmo tempo promover a Amazônia, mas também a criação local, de maneira universal, aberta a todos através do planeta."

Jean-Michel Jarre durante evento na França - Thibaud Moritz - 15.jul.24/AFP

Jarre é conhecido pelo posicionamento em favor do meio ambiente. "Sou um grande defensor da Amazônia, há muito tempo. Fiz inclusive um álbum com esse nome [Amazônia, 2021], para um projeto de Sebastião Salgado [fotógrafo brasileiro radicado em Paris]. E sonho há muito tempo em fazer um concerto na Amazônia."

Enquanto esse show não acontece, o público brasileiro terá a oportunidade de ouvir Jarre, um dos nomes mais famosos da música francesa no mundo, no início e no final da cerimônia de encerramento paralímpica. Sem revelar maiores detalhes, Jarre disse que vai apresentar novos arranjos de seus maiores sucessos e uma "surpresa de três minutos" no final.

Jarre é conhecido pelos megaconcertos desde 1979, quando reuniu 1 milhão de pessoas na praça da Concórdia, em Paris.

A cerimônia de domingo será um grande show de música eletrônica, com 24 artistas franceses. A intenção dos organizadores é valorizar um gênero musical em que a França tem renome mundial. Estarão presentes várias gerações, de Jarre, 76, a Kungs, 27, nome artístico do DJ Valentin Brunel.

Outros nomes anunciados são Agoria, Alan Braxe, Anetha, Boston Bun, Breakbot & Irfane, Busy P, Cassius, Chloé, DJ Falcon, Irène Drésel, Kavinsky, Kiddy Smile, Kittin, Martin Solveig, Nathalie Duchêne, Ofenbach, Polo & Pan, Tatyana Jane e The Avener. A previsão é que cada um deles faça uma apresentação de dois minutos aproximadamente.

O diretor artístico da cerimônia será o diretor de teatro Thomas Jolly, o mesmo dos três espetáculos anteriores - abertura e encerramento olímpicos e abertura paralímpica. Ele anunciou um "revezamento de DJs" no centro do gramado do Stade de France.

"Serão vários 'DJ booths' instalados em círculo, e eles vão se alternar para criar um grande painel da história da música eletrônica. Gosto muito dessa ideia 'esportiva' para os DJs", disse à reportagem.

O presidente do comitê organizador de Paris-2024, Tony Estanguet, disse estar "globalmente muito satisfeito" com o balanço dos Jogos até agora. "Ticamos praticamente todas as casinhas que tínhamos almejado. Todos os desafios eram bastante ambiciosos." A ideia da cerimônia com música eletrônica, segundo ele, é "terminar com a música mais festiva, que mais dê vontade de dançar e festejar".