Bia Haddad Maia é eliminada nas quartas do US Open

Bia Haddad Maia, 21ª do ranking da WTA (associação das tenistas profissionais), foi eliminada do US Open nesta quarta-feira (4) na fase quartas de final do torneio nos Estados Unidos. Ela perdeu por 2 sets a 0 (6/1 e 6/4) para a tcheca Karolina Muchova, 52ª do mundo, em duelo na quadra Arthur Ashe.

No final da partida, a tenista sentiu uma lesão e precisou de atendimento médico. Foi o quarto confronto da brasileira contra a tenista da República Tcheca, com quatro vitórias de Muchova.

Apesar da derrota, foi a melhor campanha de uma brasileira no torneio desde 1968, quando Maria Esther Bueno parou nas semifinais –ela foi tetracampeã nos Estados Unidos. Entre os homens, Gustavo Kuerten teve suas melhores participações em 1999 e 2001, com eliminações também nas quartas de final.

Bia Haddad Maia durante confronto contra Karolina Muchova no US Open - Mike Segar/Reuters

Também foi a melhor campanha de Bia Haddad no tradicional torneio da série Grand Slam –que reúne os quatro principais campeonatos do circuito do tênis.

No ano passado, Haddad avançou às semifinais do Aberto da França, ocasião em que se tornou top 10. Neste ano, viveu momento de irregularidade até engatar uma série melhor de resultados. Antes de entrar em ação no US Open, foi vice-campeã do WTA 250 de Cleveland e desembarcou em Nova York confiante.

Com o desempenho nesta semana, a paulista de 28 anos subirá para a 18ª posição do ranking.