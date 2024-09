Ex-namorada acusa lateral Caio Paulista de agressão

São Paulo

O lateral-esquerdo Caio Paulista, 26, do Palmeiras, foi acusado por sua ex-namorada Clara Monteiro, 21, mãe de sua terceira filha, de cometer agressões físicas, verbais e psicológicas contra ela. O jogador nega as acusações.

Em publicação nas redes sociais na noite de sábado (14), Clara diz estar cansada de se esconder e dirige sua mensagem a outras mulheres que também são vítimas de agressões: "Sair disso tudo é muito difícil, mas não é impossível".

"Quero que todas as mulheres leiam e tenham certeza que por mais difícil que seja, você consegue sim sair de uma agressão psicológica, agressão física e verbal", afirma outro trecho da mensagem, publicada no Instagram.

Caio Paulista, jogador do Palmeiras, é acusado pela ex-companheira Clara Monteiro de agressões - Nelson Almeida - 21.ago.2024/AFP

A carta é acompanhada de uma sequência de fotos em que Clara aparece com hematomas na costela e com os olhos inchados e roxos.

A tatuadora não cita diretamente o nome do jogador do Palmeiras na publicação, mas atribuiu as marcas das agressões a Caio em declarações ao UOL. O advogado de Clara, Marcos Paulo Arias, disse mover uma ação judicial contra o atleta por violência.

Caio Paulista negou ter agredido a ex-namorada "Venho afirmar que nunca a agredi, bem como não agredi nenhuma outra mulher, e, acima de tudo, a respeito como mãe da minha filha", diz a nota publicada pelo jogador.

Ainda de acordo com ele, há um processo em andamento na Vara Familiar de São Paulo por pensão alimentícia e outras demandas financeiras, sem acordo até o momento.

O Palmeiras afirmou que a diretoria convocou o jogador para uma reunião assim que tomou conhecimento da publicação de Clara. O clube disse que Caio Paulista negou ter cometido as agressões e que não há processos contra ele na esfera criminal.

O time reforçou ainda que não tolera casos de violência e que vai continuar acompanhando o caso. "Todos os colaboradores do clube devem seguir as normas de conduta estabelecidas internamente, que preveem diferentes medidas punitivas, a depender da gravidade do fato e da comprovação penal", diz o clube.