Messi marca duas vezes em retorno ao Inter Miami

Fort Lauderdale (EUA) | AFP

Após dois meses fora por lesão, Lionel Messi retornou em grande estilo no sábado (14) com dois gols e uma assistência na vitória do Inter Miami por 3 a1 sobre o Philadelphia Union na liga norte-americana (MLS).

O dinamarquês Mikael Uhre abriu o placar para os visitantes no primeiro minuto de jogo, mas duas brilhantes aparições de Messi nos minutos 26 e 30 viraram o jogo no Chase Stadium de Fort Lauderdale (Flórida).

O astro argentino, que recebeu seu primeiro cartão amarelo na MLS, permaneceu em campo até o final, sendo responsável pela assistência para o terceiro gol do uruguaio Luis Suárez no minuto 53 da etapa complementar.

Messi comemora gol em retorno ao Inter Miami durante jogo contra o Philadelphia Union - Megan Briggs/Getty Images via AFP

Messi, de 37 anos, estava afastado dos gramados desde a lesão no tornozelo direito que sofreu na vitória da seleção albiceleste na final da Copa América em 14 de julho.

"Na verdade, estou um pouco cansado", reconheceu Messi em declarações à Apple TV. "O calor e a umidade de Miami também não ajudam muito, mas eu estava ansioso para voltar, estava muito tempo fora de campo."

"Aos poucos fui treinando com o grupo, me sentindo bem, e por isso decidimos que eu começaria", explicou o oito vezes vencedor da Bola de Ouro. "Estou muito feliz, muito contente."

"Estou feliz que o jogo tenha terminado bem, que tenha completado os 90 minutos e se sentido bem", disse o técnico Gerardo Martino sobre sua estrela.

Liderança ampla

Messi não competia na MLS desde 1º de junho e, com seu duplo gol no sábado, chegou a 14 gols em apenas 13 jogos, além de 14 assistências.

Suárez, por sua vez, soma 17 gols e está a dois do artilheiro do campeonato, o congolês Christian Benteke (DC United).

Essa vitória amplia a vantagem do Inter Miami na liderança geral da MLS com um total de 62 pontos em 28 rodadas.

Seus principais perseguidores, FC Cincinnati e Los Angeles Galaxy, estão a 10 pontos de distância, faltando apenas seis jogos para o fim da temporada regular.

'Tata' Martino, que perdeu o zagueiro paraguaio David Martínez e o americano Noah Allen por lesão, anunciou que continuará arriscando na busca pelo título do Supporters' Shield, que reconhece o melhor time da fase regular.

"Desde o início da temporada, sabíamos o elenco que temos e esse é um objetivo", concordou Messi. "Estamos em primeiro com uma grande diferença e merecidamente. Espero que possamos terminar no topo pelo que significa e pelo que vem depois."

Primeiro amarelo de Messi

Após a calorosa recepção dos 19 mil torcedores a Messi, o jogo começou com um susto para os locais quando Uhre marcou aos 58 segundos com um chute preciso de fora da área.

O Union continuou criando perigo, mas do outro lado Messi começava a aproveitar os espaços para se associar com Suárez e Jordi Alba.

No minuto 26, o lateral espanhol percorreu o campo até passar a bola para o atacante uruguaio, que permitiu a Messi cortar Kai Wagner com a perna esquerda e marcar com o pé direito em chute cruzado.

Apenas quatro minutos depois, Alba cruzou da esquerda para o meio da área, Suárez deixou passar e Messi converteu com a esquerda para o 2 a 1.

O argentino, que está em sua segunda temporada nos Estados Unidos, é o jogador que mais rapidamente alcançou 15 gols e 15 assistências na MLS, em apenas 19 partidas.

No segundo tempo, o Union avançou as linhas e quase conseguiu empatar com uma cabeçada na pequena área de Samuel Adeniran e uma falha de Sergio Busquets, que o goleiro Drake Callender resolveu no último momento.

Com o Inter defendendo a vantagem, Messi recebeu o seu primeiro cartão amarelo na liga norte-americana aos 87 minutos por atrasar a cobrança de escanteio.

No final, a ex-estrela do Barcelona devolveu a assistência a Suárez ao atrair a atenção dos defensores e passar a bola para que o uruguaio encerrasse a festa com um remate certeiro.