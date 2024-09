Jogos de Paris bateram recorde de público, com mais de 12 milhões de ingressos vendidos

RFI

O presidente do comitê dos Jogos de Paris-2024, Tony Estanguet, deu uma coletiva de imprensa nesta sexta-feira (13) para divulgar o balanço final do evento. Ele comemorou os resultados da prestigiosa competição internacional, que bateu recorde de público.

"Temos um primeiro recorde a compartilhar com vocês: 12.132.647 ingressos foram vendidos para Paris 2024", disse Estanguet. "Estamos muito orgulhosos desse resultado", completou, lembrando que esse número representa uma ocupação de quase 95% dos lugares durante o evento.

Torre Eiffel e os anéis olímpicos, em Paris - Thibaud Moritz/AFP

"É um verdadeiro sucesso. Houve um número recorde de ingressos vendidos para o atletismo, com mais de um milhão para as Olimpíadas", ressaltou o presidente do comitê.

Estanguet também citou recordes de público em várias outras modalidades, como as 66 mil pessoas para assistir o rúgbi feminino do Stade de France ou ainda os 67 mil ingressos vendidos para as provas de atletismo nos Jogos Paralímpicos em 7 de setembro.

No caso das competições de natação, o balanço foi de 263 mil ingressos vendidos nos Paralímpicos, ultrapassando as provas da modalidade nos Jogos Olímpicos. Esses jogos "superaram todas as nossas expectativas e nossos sonhos mais loucos", disse Estanguet.

O presidente do comitê dos Jogos de Paris-2024 não deu detalhes sobre resultados financeiros do evento, nem sobre os gastos para a realização. Os elementos orçamentários serão examinados "no próximo mês" durante uma reunião do Conselho de Administração dos Jogos, disse ele, ao lado do CEO Etienne Thobois. Atualmente, o orçamento do evento esportivo, que se baseia na venda de ingressos, receitas de patrocínio e uma contribuição do COI, é de € 4,5 bilhões (R$ 27,8 bilhões).

A coletiva de Estanguet acontece na véspera de um grande desfile com os atletas que participaram do evento. Na tarde deste sábado (14), a tradicional avenida Champs-Élysées será tomada pelo cortejo e uma grande celebração é prevista em volta do Arco do Triunfo, em Paris.

Com agências