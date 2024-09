Relatório conclui que China quebrou regras em caso de doping, mas isenta WADA

The New York Times

O conselho executivo da WADA (Agência Mundial Antidoping) abraçou entusiasticamente na quinta-feira (12) um relatório que validou sua decisão de absolver 23 nadadores chineses de elite de doping, mesmo quando o autor do documento apontou que os oficiais chineses violaram regras estabelecidas no tratamento do incidente.

O relatório final, escrito pelo procurador suíço Eric Cottier, escolhido a dedo pela WADA, absolveu efetivamente o regulador global antidoping de qualquer irregularidade no tratamento do caso chinês, que havia sido alvo de críticas de atletas olímpicos, provocado ceticismo de especialistas globais em antidoping e gerado uma disputa amarga com a administração Biden.

A decisão de absolver silenciosamente os atletas, sem nunca revelar seus testes positivos, pairava como uma nuvem sobre a piscina nos Jogos Olímpicos de Paris e levantava preocupações mais amplas sobre a eficácia do sistema global antidoping.

Cottier também concluiu que não houve viés contra a China no tratamento dos casos dos nadadores. E ele pareceu descartar as reportagens do The New York Times e de outras organizações que desafiaram as ações da WADA em vários eventos de contaminação em massa envolvendo nadadores chineses, ao mesmo tempo em que recomendava que os oficiais antidoping buscassem fortalecer suas regras e processos relacionados a tais casos.

Zhang Yufei, que testou positivo em exame antidoping antes de Tóquio-2020, durante final do revezamento 4x100 medley em Paris-2024 - Xia Yifang/Xinhua

No entanto, o relatório não forneceu uma conclusão definitiva sobre a questão subjacente do doping por atletas chineses, sem conseguir acalmar os temores de uma conspiração que continua a se proliferar na natação de elite. "O senso de justiça ou injustiça", disse o relatório, "vai muito além do escopo desta investigação".

Controvérsia e incerteza pairaram sobre a reunião do conselho em um resort turco, em meio a tentativas de impedir que um oficial da administração Biden que faz parte do conselho da WADA participasse de quaisquer discussões sobre o caso chinês. Essa batalha começou depois que uma denúncia anônima acusou o oficial, Dr. Rahul Gupta, diretor do Escritório de Política Nacional de Controle de Drogas, de ter um conflito de interesses porque o FBI iniciou uma investigação nos casos de natação.

No final, Gupta, que está no conselho como representante de mais de 40 países das Américas, foi autorizado a participar, mas somente após dois dias de discussões tensas na véspera da reunião do conselho, que levaram os líderes da WADA a retirar as acusações contra ele.

Gupta —que chegou às reuniões com advogados do governo e o chefe da Agência Antidoping dos EUA, Travis Tygart, preparado para defender sua causa— já havia conquistado o apoio dos líderes dos outros blocos regionais. Esses órgãos públicos compõem metade do conselho da WADA e contribuem com uma quantia semelhante de seu financiamento.

O caso chinês prejudicou seriamente a reputação da WADA entre muitos de seus interessados, mas a agência mantém o apoio do Comitê Olímpico Internacional, cujos representantes estiveram envolvidos nas conversas que evitaram um confronto com os americanos na reunião do conselho.

Os casos de doping chineses foram mantidos em segredo até abril, quando o Times revelou que cerca de duas dezenas dos melhores nadadores da China haviam testado positivo para a mesma droga cardíaca proibida em uma competição doméstica no início de 2021. Os nadadores foram silenciosamente absolvidos de qualquer irregularidade por investigadores chineses, que culparam seus casos por uma cozinha de hotel contaminada. A WADA aceitou a versão chinesa dos eventos e não realizou sua própria investigação, permitindo que vários deles competissem —e ganhassem medalhas— nos Jogos Olímpicos de Tóquio e Paris.

Cottier havia antecipado suas conclusões no caso em julho, quando divulgou uma versão preliminar de seu relatório na véspera dos Jogos Olímpicos de Paris, que não encontrou irregularidades da WADA.

Na versão final divulgada na quinta-feira, Cottier repreendeu a agência antidoping nacional da China, mas disse que suas ações não tiveram efeito em suas conclusões. "No que diz respeito à agência chinesa, é claro que certas regras do Código Mundial Antidoping não foram aplicadas", escreveu. "Isso é lamentável, mas no final, não altera o resultado dos casos e a aceitação da hipótese de contaminação".

Ainda assim, partes do relatório de 56 páginas provavelmente levantarão mais preocupações sobre a conduta da WADA. Ele descobriu que o departamento de investigações internas do grupo "não esteve envolvido no tratamento do caso" desde março de 2021, quando os chineses revelaram os testes positivos à WADA, até agosto daquele ano, quando a investigação foi encerrada.

É improvável que a publicação do relatório traga o tipo de encerramento que a liderança contestada da WADA está buscando. A investigação criminal nos Estados Unidos continua em andamento, e o Congresso também tem feito perguntas incisivas à agência. Ambos citaram uma lei que concede aos oficiais dos Estados Unidos a autoridade para processar criminalmente treinadores, preparadores físicos, médicos e oficiais esportivos envolvidos em facilitar o doping, mesmo que suas ações tenham ocorrido fora dos Estados Unidos. Essa lei enfureceu autoridades esportivas globais, que há muito temem tanto a acusação nos Estados Unidos quanto a introdução de leis semelhantes em outros lugares.

O vai e vem levou a relação entre o órgão antidoping e os Estados Unidos, seu maior apoiador fora do COI, a quase se desfazer completamente, com autoridades americanas falando publicamente sobre a retirada de financiamento e a WADA cada vez mais vocal em sua crítica às políticas antidoping americanas.

Autoridades esportivas na reunião e membros do conselho escolhidos pelo COI nos últimos dias pressionaram a gestão da WADA para melhorar seu diálogo com seus parceiros americanos. Os Estados Unidos sediarão os próximos Jogos Olímpicos de verão em Los Angeles em 2028 e os próximos Jogos de Inverno em Salt Lake City em 2034.

Na reunião de quinta-feira, o conselho da WADA concordou em criar um subcomitê que transformaria as descobertas do relatório de Cottier em mudanças de política. "Isso inclui o fortalecimento dos processos internos da WADA", disse a agência em comunicado.