Jogador espanhol é condenado por abuso sexual por apalpar mulher que trabalhava como mascote

Madri | AFP

O jogador espanhol Hugo Mallo foi considerado culpado de abuso sexual por apalpar uma mulher que trabalhava como mascote de uma equipe adversária, e condenado ao pagamento de multa e indenização, informou nesta quinta-feira (12) a justiça espanhola.

Mallo, de 33 anos, que na ocasião jogava no Celta e atualmente está no clube grego Aris de Salonica, foi declarado "autor de um crime de abuso sexual", afirma a sentença de um tribunal de Barcelona, divulgada nesta quinta-feira (12).

O jogador tem passagem pelo Internacional, de Porto Alegre. Ao jornal espanhol As, no início deste ano, a assessoria do atleta havia negado as acusações.

Hugo Mallo, quando atuava pelo Celta de Vigo, na Espanha; atleta hoje joga em time grego - Miguel Riopa - 6.nov.21/AFP

O defensor foi condenado "a uma pena de 20 meses com uma taxa diária de 10 euros [cerca de R$ 62,4 pela cotação atual]" e a indenizar a vítima em 1.000 euros (R$ 6.243), além de juros.

O caso ocorreu no dia 24 de abril de 2019, quando os jogadores se cumprimentavam na preparação para um jogo do Celta, do qual Mallo era capitão, no estádio RCD Espanyol, em Barcelona. Os torcedores do clube são conhecidos como periquitos.

Quando passou perto da mulher, que estava fantasiada de periquita, "o acusado, com a intenção de satisfazer seu ânimo libidinoso e prejudicar sua integridade sexual, colocou as mãos sob sua fantasia e tocou seus seios", afirma a sentença.

A mulher foi obrigada "a recuar e afastar o acusado com a mão direita", acrescenta o veredito.

O caso foi arquivado provisoriamente, mas a defesa recorreu e o Tribunal Provincial de Barcelona ordenou a reabertura do caso em maio de 2021.