Copa garante oitava Bola de Ouro para Lionel Messi

São Paulo

Lionel Messi levou, pela oitava vez, a Bola de Ouro. A cerimônia da tradicional premiação da revista France Football, que aponta o melhor jogador do mundo, cumpriu a expectativa e coroou novamente o craque argentino.

O atleta de 36 anos já havia sido laureado em 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 e 2021. São três troféus a mais do que os recebidos pelo português Cristiano Ronaldo, aclamado cinco vezes (2008, 2013, 2014, 2016 e 2017).

Não foi o desempenho de Messi no Paris Saint-Germain que o credenciou à Bola de Ouro, referente à temporada 2022/23. Ele até ganhou o Campeonato Francês, algo quase protocolar, mas teve participação relativamente discreta antes de se despedir e se transferir para o Inter Miami, dos Estados Unidos.

O craque, porém, fez muito com a camisa da Argentina. Em dezembro, no Qatar, enfim alcançou a glória maior na Copa do Mundo. Marcou sete gols, dois deles na decisão contra a França, e levantou o troféu que tanto buscou ao longo da carreira.

Em mais um discurso com o prêmio da France Football na mão, Lionel fez questão de recordar outro argentino campeão do mundo. Diego Armando Maradona, grande nome do Mundial em 1986, nasceu em um 30 de outubro.

"Quero mencionar também o Diego", disse o atacante, após os esperados agradecimentos aos familiares. "Hoje é o aniversário dele, e este é o melhor lugar para lhe desejar feliz aniversário. Onde você estiver, feliz aniversário! Isso é para você e toda a Argentina."

Lionel Messi exibe a oitava Bola de Ouro de sua coleção - Franck Fife/AFP

Em seguida, Messi citou seus companheiros de seleção argentina. Ele já tinha jogado a Copa em 2006, 2010, 2014 e 2018, mas foi só com os colegas de 2022 que alcançou o maior troféu do futebol.

"Isto aqui é pelo trabalho da seleção da Argentina. Lautaro, Dibu, é um presente para todo o nosso grupo, para o corpo técnico. Foi um feito histórico, incrível. Era o título que me faltava, foi maravilhoso", afirmou.

"Também tive muitas derrotas com a seleção da Argentina, as coisas não estavam fluindo. Mas, se você não insiste nos seus sonhos, como eu fiz, as coisas não acontecem. Eu insisti e consegui", acrescentou.

Quase todos os sonhos no futebol já foram alcançados. O fim da carreira se aproxima, embora ele prefira não estabelecer uma data.

"Sinceramente, não sei. Quero seguir desfrutando, aproveitando o máximo que puder, enquanto estiver bem fisicamente, competindo. O futebol tem altos e baixos. Tomara que seja por muito tempo. É o que sei fazer, o que eu gosto de fazer."

O craque argentino superou na disputa o norueguês Erling Haaland, 23, do Manchester City, e o francês Kylian Mbappé, 24, do Paris Saint-Germain, com quem travou duelo épico na final da Copa. Ele teceu elogios aos dois, com palavras de incentivo especialmente para o norueguês.

"São dois gigantes do futebol. Dividi dois anos de PSG com o Mbappé, sei que é uma pessoa competitiva. O Haaland também, a gente vê na forma dele comemorar um gol. Imagino uma belíssima disputa entre eles dois e outros excelentes jogadores, durante muito tempo", declarou.

"Haaland, você com certeza também mereceu, seu ano foi impressionante: Champions, Copas, Premier League. Esse prêmio poderia ter sido seu. Tomara que nos próximos anos você consiga, porque realmente merece", falou.

Único brasileiro indicado ao prêmio, Vinicius Junior, 23, do Real Madrid, ficou em sexto lugar. Ele também recebeu o Prêmio Sócrates, que valoriza ações sociais promovidas por jogadores de futebol, por causa de seu trabalho no Instituto Vini Jr, em São Gonçalo.

Esteve ainda entre os premiados da noite o goleiro Emiliano Martínez, eleito o melhor da posição.

Entre as mulheres, a melhor jogadora da temporada pela premiação da France Football foi a espanhola Aitana Bonmatí, do Barcelona. Ela havia sido eleita a melhor jogadora da Copa do Mundo de 2022 da Austrália e da Nova Zelândia na campanha vitoriosa da seleção da Espanha.

Messi também concorre a melhor do mundo pelo The Best, da Fifa

Messi também está presente na lista dos indicados para o prêmio The Best, da Fifa (Federação Internacional de Futebol). O argentino é o maior vencedor, com sete conquistas.

O prêmio Fifa The Best tem como maior diferença em relação ao Bola de Ouro o método de votação. O prêmio da Fifa inclui jornalistas, ex-jogadores, capitães e técnicos das seleções e o público geral. No caso da Bola de Ouro, a eleição se dá por meio de um grupo de jornalistas especializados.

Durante quase 20 anos, a entidade máxima do futebol tentou concorrer com o prestígio da premiação da tradicional revista francesa, que elege o melhor do mundo desde 1956.

Em 2009, as duas honrarias se unificaram para lançar a premiação Bola de Ouro da Fifa, vencida em sua primeira edição também por Messi, em 2010.

A parceria durou seis temporadas e foi monopolizada pelo astro argentino, quatro vezes vencedor (2010, 2011, 2012 e 2015) e pelo português Cristiano Ronaldo, duas vezes ganhador (2013 e 2014).

Veja todos os vencedores da Bola de Ouro 2023:

Melhor jogador do mundo: Lionel Messi

Melhor jogadora do mundo: Aitana Bonmatí

Troféu Yashin (melhor goleiro): Emiliano Martínez

Troféu Kopa (melhor jovem): Jude Bellingham

Troféu Sócrates (causas sociais): Vinicius Junior

Troféu Gerd Müller (artilheiro da temporada): Erling Haaland

Clube do ano: Manchester City (masculino) e Barcelona (feminino)