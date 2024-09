Morre o agressor da atleta Rebecca Cheptegei, queimada viva

São Paulo

O agressor da atleta olímpica Rebecca Cheptegei morreu devido às queimaduras que sofreu após jogar gasolina e atear fogo à namorada, informou nesta terça-feira (10) o hospital queniano onde ele estava internado.

Dickson Ndiema Marangach, que a polícia queniana apresentou como o parceiro da atleta, sofreu ferimentos em 30% do corpo no ataque mortal contra Cheptegei, que se tornou um caso emblemático de violência de gênero.

"Perdemos Dickson Ndiema ontem à noite por volta das 20h", afirmou na manhã desta terça um responsável pelo serviço de comunicação do Moi Teaching and Referral Hospital da cidade de Eldoret.

Rebecca Cheptegei em ação durante competição na Hungria - Dylan Martinez - 26.ago.23/Reuters

Cheptegei, a corredora de longas distâncias de 33 anos, acabara de fazer sua estreia olímpica nos Jogos de Paris. Ela foi atacada no dia 1º de setembro.

A mulher, com queimaduras em 80% do corpo, morreu quatro dias depois. Segundo o jornal The Standards, as filhas da atleta, de 9 e 11 anos, estavam presentes no momento do ataque.

O funeral da maratonista ugandesa ocorrerá no dia 14 de setembro em seu país de nascimento.

O assassinato levantou uma onda de indignação mundial. O porta-voz do secretário-geral da ONU, Stéphane Dujarric, condenou a morte da atleta e lembrou que "a violência de gênero é uma das violações dos direitos humanos mais frequentes no mundo e deve ser tratada como tal".

Paris anunciou que dará o nome da atleta a um local esportivo.