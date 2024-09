Como as Olimpíadas mudaram Paris

Financial Times

A rentrée parisiense é um ritual único. Todo ano, no início de setembro, os trens para a cidade estão lotados de multidões bronzeadas que passaram agosto, e possivelmente muito mais tempo, em algum lugar na França profunda. Muitos parisienses acham que realmente vivem em sua vila de verão, e não no pequeno apartamento urbano onde podem passar 10 meses por ano para sempre.

Os migrantes deste verão perderam a experiência coletiva mais feliz da cidade desde, talvez, a Libertação de agosto de 1944: as Olimpíadas. Eles estavam retornando para a tristeza familiar de um outono parisiense.

A França ainda não tinha primeiro-ministro após meses de brigas políticas e, historicamente, o brilho olímpico das cidades anfitriãs desaparece como bronzeados. No entanto, os que retornam encontrarão sua cidade permanentemente transformada pelos Jogos. "Paris nunca mais será como antes", disse a prefeita Anne Hidalgo.

Arena do futebol de cegos dos Jogos Paralímpicos aos pés da Torre Eiffel, em Paris - Adrian Dennis /AFP

O efeito de boas Olimpíadas em uma cidade é como um casamento na propriedade da família. Você passa anos arrumando o lugar para o evento. Todas as renovações que você vinha adiando por anos precisam ser feitas antes da chegada dos convidados. E quando eles partem (os Jogos Paralímpicos terminaram neste domingo), a casa fica melhor do que nunca.

Isso descreve Paris agora. O transporte público da cidade deu um salto à frente: as extensões de duas linhas de metrô e uma linha de trem suburbano foram inauguradas pouco antes dos Jogos. Isso está mudando a relação entre Paris —um cartão-postal com 2,1 milhões de habitantes— e seus subúrbios geralmente mais pobres. Os urbanistas há muito tempo pretendiam conectar esses dois mundos separados.

O primeiro relatório propondo isso apareceu em 1913 e foi interrompido pela Primeira Guerra Mundial. O plano Prost, que previa um "Grand Paris" unido, foi aprovado em 22 de junho de 1939 e quase instantaneamente cancelado por outra guerra. Mas agora, os suburbanos anteriormente isolados estão chegando rapidamente ao centro de Paris a partir de novas estações reluzentes que parecem saídas de Xangai. Outros utilizam as novas ciclovias. As assinaturas anuais do esquema de compartilhamento de bicicletas Vélib atingiram um recorde de 427 mil em julho. A divisão Paris-subúrbio está se tornando menos nítida.

Hidalgo, encorajada pelo triunfo quase sem problemas das Olimpíadas, está intensificando sua guerra contra os carros. Eles nunca se encaixaram completamente nas ruas do século 19 da cidade grande mais densa da Europa.

"Que se danem os reacionários", disse ela durante os Jogos, referindo-se aos direitistas que denigrem sua cidade diversificada, e ela também rejeita suas reclamações sobre bicicletas. Neste outono, ela pretende instalar uma zona central de baixo tráfego, impedindo a entrada de carros em trânsito que usam a cidade como atalho. Os visitantes agora pagam € 117 (R$ 724,58) para estacionar SUVs no centro por quatro horas.

Hidalgo também planeja transformar ruas ao redor da Torre Eiffel e parte da Place de la Concorde exclusivas aos pedestres. Paris já possui mais de 200 "ruas para crianças", geralmente ao redor de escolas. A margem direita do Sena, uma rodovia há apenas uma década, tornou-se um refúgio para corredores e carrinhos de bebê, desde que consigam desviar dos ciclistas. O próprio Sena, que estava fechado para nadadores desde 1923, sediou eventos de natação olímpica e deverá ter três locais públicos para banho no próximo verão.

A crítica automática é que Paris de Hidalgo é uma Disneyland gentrificada para pessoas ricas. Os preços dos imóveis não confirmam isso. Em muitos distritos, eles são mais baixos em termos absolutos do que em 2018, o que significa muito mais baixos em termos reais.

É verdade, as taxas de juros são mais altas agora. Mas Paris está tentando realizar o difícil truque de ser uma grande cidade global que permanece acessível. Ela planeja expandir a habitação social de cerca de 25% das residências hoje para 30% até 2035, além de mais 10% de "habitação acessível", ou seja, abaixo dos preços de mercado. E apartamentos serão construídos em cima, ou ao redor, das 68 estações de metrô suburbanas programadas para abrir até 2030. O símbolo dessa mudança será a conversão da Vila Olímpica em apartamentos.

Os Jogos também causaram uma mudança intangível. O humor ambiente da cidade é reclamão, com os parisienses se queixando do trânsito ou de outros parisienses. A esperança mais extravagante que muitos (incluindo eu) tinham para as Olimpíadas era que não houvesse terrorismo. Mas durante os Jogos, os parisienses viram sua cidade pelos olhos do mundo e lembraram o quão extraordinário é o lugar.

Suspeito que parte desse otimismo sobreviverá, possivelmente junto com a pira olímpica no Jardim das Tulherias, um favorito turístico instantâneo por sua ascensão ao céu a cada anoitecer durante os Jogos. Hidalgo diz que os cinco anéis olímpicos na Torre Eiffel permanecerão lá permanentemente. Assim como os traços da marca dos Jogos em Paris.