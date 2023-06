Camarote solidário arrecada doações e leva conscientização à Parada LGBT+

São Paulo (SP)

A Parada do Orgulho LGBT+, que acontece neste domingo (11), na Avenida Paulista, vai contar com mais uma edição do Camarote Solidário, uma iniciativa que promove arrecadação de alimentos para ONGs que atendem pessoas com HIV/Aids e em situação de vulnerabilidade social.

26a Parada LGBTQIA+ em Sao Paulo. Público acompanha desfile dos trios elétricos na av. Paulista (Foto: Eduardo Knapp/Folhapress). - Folhapress

Em sua 20ª edição, o Camarote Solidário já apoiou 25 ONGs com 25 toneladas de alimentos e apoio à defesa de direitos humanos, conscientização e combate a preconceitos.

Esta ação é sinônimo de cidadania, responsabilidade social e respeito a diversidade. Há muitas pessoas em situação de insegurança alimentar

À Folha, Roseli conta que criou o Camarote Solidário após perder seu irmão em decorrência da Aids.

"Desde então eu me dedico à causa. Fui uma das primeiras mulheres a lutar para que o tratamento à doença se tornasse uma discussão pública", diz a jornalista.

O evento não acontece presencialmente desde 2019, devido à pandemia e, para celebrar o retorno ao Parque Bruno Covas, onde acontece pela segunda vez, a edição deste ano vai contar com uma vasta programação informativa que poderá ser acompanhada vivo.

Com transmissão a partir do meio-dia pelos canais da Agência Aids no YouTube e Facebook, o evento será apresentado pela jornalista Patrícia Palumbo, criadora do Vozes do Brasil, e a drag Queen Dindry Buck, do Esquadrão das Drags.

A atração principal será o DJ Tutu Moraes, que mescla uma série de ritmos brasileiros como carimbó, frevo, maxixe, gafieira, marchinhas de carnaval, samba, além de clássicos da MPB. Ele se junta a outros artistas que atuam na luta por respeito e dignidade da população LGBTQIAPN+.

Na live, o público vai acompanhar depoimentos de autoridades sobre os desafios da luta contra a LGBTfobia e saúde, além de um bate-papo sobre empregabilidade com Reinaldo Bulgarelli, do Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+, e Márcia Rocha, TrasnsEmprego.

"A Parada é democrática e com a nossa transmissão ao vivo levaremos a festa para um maior número de pessoas", completa Tardelli.

Também participam na programação a Coordenadora Municipal de IST/Aids, Cristina Abbate, que trará novidades sobre a política de Aids na cidade, e o infectologista Álvaro Furtado, do Centro de Referência e Treinamento em IST/Aids, que compartilha dicas sobre prevenção combinada. A entrada no camarote é exclusiva para convidados.