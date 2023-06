Gerdau inova em busca de sustentabilidade no The Town

São Paulo (SP)

A Gerdau, uma das maiores siderúrgicas do país, escolheu o The Town, festival de música que estreia em setembro, para promover algumas de suas iniciativas de responsabilidade socioambiental.

O CEO da empresa, Gustavo Werneck, afirma que o evento será uma oportunidade de despertar o público para pautas de impacto.

CEO da Gerdau, Gustavo Werneck, anuncia ações socioambientais da empresa junto ao The Town - Divulgação

"Queremos que o maior festival de música de São Paulo reforce o nosso compromisso de construir um futuro mais sustentável e de impactar positivamente as regiões em que atuamos."

A companhia irá garantir que todo o aço usado na montagem dos palcos seja 100% reciclável. Serão cerca de 330 toneladas do produto em estruturas fixas e temporárias, o que equivale a mais de 400 carros populares.

"O Gerdau 100% é um aço que tem uma pegada de emissões de carbono baixa pelo fato de ser de origem reciclável e pode ser reaproveitado sempre, sem nunca perder a qualidade", explica Pedro Torres, diretor de comunicação e relações institucionais da siderúrgica.

Essa não é a primeira vez que a empresa fornece aço reciclável para um festival. No ano passado, o Rock in Rio, evento que inspirou a criação do The Town, usou mais de 200 toneladas deste material no Palco Mundo.

Além do aspecto ambiental, Torres destaca ainda o papel social do aço reutilizável.

"Ele usa mais de 70% de matéria-prima reciclável na sua produção, o que impacta a vida de mais de 1 milhão de catadores e outros agentes da indústria de recicláveis."

A empresa divulgou que transforma 11 milhões de toneladas de sucata por ano em aço reciclável, emitindo menos da metade da média mundial de gases de efeito estufa observada no setor.

A siderúrgica também vai aproveitar o The Town para promover outras iniciativas. Entre elas está a parceria com a ONG Gerando Falcões para arrecadar fundos para um projeto na favela do Haiti, localizada na zona sul de São Paulo.

Os moradores da Haiti serão beneficiados por meio do Favela 3D, programa que promove empregabilidade e empreendedorismo por meio de capacitações profissionais e acompanhamento individualizado de famílias.

"O Favela 3D tem como prioridade levar dignidade, digitalização e desenvolvimento às favelas do Brasil, promovendo a transformação total do território", explica Edu Lyra, CEO e fundador da Gerando Falcões.

Os visitantes do The Town poderão contribuir para as ações na Favela do Haiti por meio da compra de um chaveiro. O item é um produto social criado pela Gerdau e pela Gerando Falcões cuja renda obtida nas vendas será destinada ao projeto na comunidade.

Feito com aço reciclável, o mesmo que será usado na montagem dos palcos do The Town, chaveiro criado pela Gerdau com a Gerando Falcões é produto social cuja renda obtida com vendas irá ajudar moradores de favela em São Paulo - Foto mostra chaveiro de metal sendo segurado pela extremidade por mão; nos dedos, unhas vermelhas

"O produto social é apenas uma parte de uma ação muito maior que vai impactar a vida de 290 famílias que moram na favela do Haiti, o que reforça o compromisso da Gerdau de ser parte das soluções aos desafios da sociedade", afirma Werneck.

As ações socioambientais foram anunciadas pela empresa no último dia 30 de maio, em um evento que contou com a participação da cantora Iza. A artista, que também está confirmada no The Town, cantou com a Orquestra da Sucata, banda formada por crianças e jovens que usam instrumentos montados com materiais recicláveis.