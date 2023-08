Ambev e Zé Delivery levam estudo e oportunidades de emprego a entregadores

São Paulo (SP)

A Ambev e o Zé Delivery criaram um programa de inclusão produtiva para beneficiar 120 mil entregadores e seus familiares por mês. Com o nome de Bora Zé, a iniciativa vai oferecer bolsas de estudo e oportunidades de emprego para esses profissionais no ecossistema Ambev.

O Bora Zé vai impactar até 120 mil pessoas por mês com qualificação e oportundiades de emprego e renda - Divulgação

O programa foi criado após a fabricante de bebidas constatar que grande parte dos entregadores que atuam na sua operação não possui educação formal completa.

"Notamos que 40% da base de entregadores não tiveram a oportunidade de terminar o ciclo escolar. Por isso uma das nossas prioridades é oferecer educação para incluir produtivamente esses profissionais no mercado", diz Indianara Dias, Head de ESG na Ambev.

Para ajudar esses trabalhadores a conquistar um diploma, a Ambev e o Zé Delivery firmaram parceria com a ONG global de educação para o trabalho Generation Brazil e com empresas especializadas em qualificação profissional.

Serão 2.000 bolsas de estudo para supletivo do ensino fundamental e médio oferecidas por meio da Analytica Ensino, empresa de educação formal. O projeto também inclui diversos cursos de qualificação profissional gratuitos que poderão ser acessados pelo celular na plataforma online Eduk.

Aqueles que já possuem ensino médio completo também terão acesso a uma trilha de capacitação. Após essa fase, estarão aptos a concorrer a vagas de emprego nas áreas de vendas e logística.

A trilha de capacitação conta também com um treinamento intensivo para preparar os alunos para processos seletivos. A Generation Brazil vai ajudar os aprovados na etapa final do programa no processo de transição.

As vagas de trabalho serão oferecidas não só pelas empresas que fazem parte do grupo Ambev, mas também por fornecedores e parceiros. Nessa primeira fase, o Bora Zé será focado nos entregadores do estado de São Paulo.

Para Indianara, o programa reforça a atuação integrada da Ambev em ESG, uma vez que conecta diversos atores e parceiros em uma mesma iniciativa.

O Bora Zé é muito importante porque ele trata de uma parte fundamental do nosso ecossistema que são as pessoas entregadoras do Zé Delivery. Para nós, aplicar tudo que a gente aprendeu até aqui sobre inclusão produtiva e poder atuar com parceiros faz toda a diferença

Os interessados em participar do Bora Zé devem se inscrever até o dia 21 de agosto pelo site www.portalengage.brazil.generation.org/boraze.

O programa de capacitação é uma das iniciativas do Bora, frente de atuação social da Ambev que tem a meta de incluir produtivamente 5 milhões de pessoas nos próximos dez anos.