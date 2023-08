Evento beneficente arrecada fundos para Casa Santa Teresinha

São Paulo (SP)

A 3ª edição do Baile do BB será realizado nesta sexta-feira (25) no Hotel Rosewood, em São Paulo.

O evento beneficente irá arrecadar fundos para a Casa Santa Teresinha, instituição que cuida de crianças e adolescentes com genodermatoses, doenças genéticas raras e graves, que afetam a pele e outros órgãos.

A cantora Preta Gil e o anfitrião da festa, o promoter Beto Pacheco, na última edição baile, em 2022 - Manuela Scarpa/Divulgação

O baile terá como temática a "Disco Couture Ball", resgatando o glamour das noites de Nova Iorque (EUA) no final da década de 1970. ,

"Este ano me inspirei no lendário Studio 54, que entrou para a história como o maior símbolo da era da discoteca", explica o relações públicas Beto Pacheco, realizador do evento ao lado do sócio Tiago Moura.

Referência em relacionamento com público de luxo, Pacheco busca o mesmo clima do point nova-iorquino, que se notabilizou como ponto de encontro de estilistas, modelos e cantoras da época. "É o clima de diversão e experiências inesquecíveis que eu quero trazer este ano."

Nesta edição, haverá shows surpresa e DJs tocando os maiores hits da época, além de leilão beneficente de experiências.

"É especial unir o público que consome o mercado de luxo, um universo com o qual sempre trabalhei, com ações solidárias e arrecadação de recursos para causas tão importantes como essa", destaca o organizador.

Em sua última edição, o baile reuniu personalidades como Sabrina Sato, Bruna Marquezine, Preta Gil e Cleo Pires.

O evento para 900 convidados, com produção executiva da Index e direção criativa de 1-18 project, já arrecadou mais de R$ 1 milhão para a Casa Santa Teresinha.