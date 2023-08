Setor de casa e decoração movimenta R$ 109 bilhões por ano

São Paulo

Para a Pindowa Extrativismo, cooperativa que reúne artesãs do Maranhão e Tocantins, a 11a edição da ABCasa Fair, realizada de 18 a 22 de agosto no Expo Center Norte em São Paulo, foi uma oportunidade de se colocar numa vitrine que movimentou R$ 109 bilhões no país em 2022.

Os números de faturamento do setor foram divulgados nesta segunda (21), penúltimo dia da maior feira de negócios B2B de alta decoração da América Latina.

Do artesanato a objetos de design e alta decoração, a ABC Fair traduz a força de um segmento que registrou crescimento de 5,3% em comparação ao ano anterior - Divulgaçào

Em meio aos 400 estandes, que atraíram um público estimado em 50 mil pessoas por dia, Barbara Silva, presidente da Associação das Quebradeiras de Coco de Coquelândia, em Imperatriz (MA), exibia ali seus produtos feitos a partir da extração sustentável da palmeira de babaçu.

"As famílias das quebradeiras de babaçu garantem hoje uma renda de R$ 1.800 por mês", afirma a gestora, que organiza a comercialização numa cooperativa que reúne 2.000 famílias.

A maranhense foi convidada pela Suzano para ocupar um estande na feira ao lado de outros artesãos de oito programas apoiados pela gigante de papel e celulose.

Do artesanato a objetos de design e alta decoração, passando por utilidades domésticas a flores, a feira traduz a força de um segmento que registrou crescimento de 5,3% em comparação ao ano anterior, segundo a primeira pesquisa setorial pós-pandemia.

O estudo foi realizado pela ABCasa (Associação Brasileira de Artigos para Casa, Decoração, Presentes, Utilidades Domésticas, Festas, Flores e Têxtil) em parceria com o IEMI (Instituto de Estudos e Marketing Industrial) - Inteligência de Mercado.

Na abertura do evento, Eduardo Cincinato, presidente da associação, ressaltou o impulso registrado pelo segmento desde a pandemia.

"O setor, junto com a construção civil, teve um aumento expressivo no pós-covid 19", afirmou. "Houve uma mudança de mentalidade do consumidor final, que passou a ter um novo olhar para a casa e hoje investe mais em decoração."

De acordo com a pesquisa, o setor respondeu pela criação de 456 mil empregos diretos em 2022, contando com 230 mil pontos de venda. O varejo físico foi responsável por R$ 93.5 bilhões em vendas, representando 85.6% do mercado. Já o e-commerce responde por R$15.8 bilhões (14.4%).

Cincinato destacou ainda a oportunidade de fechar bons negócios num espaço de 75 mil metros quadrados de exposição que atrai os principais importadores, distribuidores, fabricantes e artesãos de todo o Brasil e também do exterior.

A Prefeitura de São Paulo participou pela terceira vez da ABCasa Fair com um estande do Mãos e Mentes Paulistanas, programa municipal de apoio ao artesanato.

Abriu espaço para trabalhos como o do Galinheiro Arte, que levou para a feira suas peças feitas em cabaça, exibidas ao lado de estantes de luminárias e enfeites para a decoração de Páscoa.