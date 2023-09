Boas práticas no combate à fome no Brasil são a nova Causa do Ano

São Paulo

Trinta anos em oito. Referência internacional no combate à insegurança alimentar no início dos anos 2000, o Brasil retornou ao Mapa da Fome da ONU em 2018 e, desde então, voltou a ter índices equivalentes aos dos anos 1990.

O retrocesso de três décadas, que se intensificou de 2020 para 2022 a ponto de dobrar em menos de dois anos, deixou em pior situação as famílias chefiadas por pessoas negras, por mulheres e aquelas com crianças menores de 10 anos.

Fila para distribuição de alimentos organizada pela Cufa (Central Única das Favelas) em Heliópolis, na zona sul de São Paulo, no segundo ano da pandemia; VR apoia projetos de combate à fome da organização - Danilo Verpa - 14.dez.21/Folhapress

Moradores da zona rural e das regiões Norte e Nordeste são proporcionalmente mais afetados, mas a miséria que leva à fome também é evidente nos centros urbanos de todo o país.

São 33 milhões de brasileiros (15% do total) desprovidos desse direito básico segundo pesquisa do ano passado da Rede Penssan (Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar), e mais da metade da população com algum grau de insegurança alimentar.

Diante dessas estatísticas, a sociedade civil se mobilizou para cobrar uma reação do poder público e para desenvolver ações que ajudam a colocar comida na mesa daqueles que mais precisam.

Da agroecologia no sertão do Nordeste às hortas urbanas nas periferias das metrópoles, da criação de galinheiros na Amazônia a projetos contra o desperdício de alimentos no campo e na cidade, a Folha vai acompanhar algumas delas em uma série de produtos editoriais.

"Fome de quê? Soluções que inspiram" é a terceira Causa do Ano, um canal da Folha Social+, com estreia nesta quarta-feira (27) para dar visibilidade ao tema em todas as plataformas do jornal.

A temática da fome contará com o apoio da VR Benefícios e da Rede Folha de Empreendedores Socioambientais.

"O impacto social está no DNA da VR, que foi criada em 1977 praticamente junto do Programa de Alimentação do Trabalhador", diz Sergio Suchodolski, vice-presidente da VR Investimentos e membro do conselho de administração da VR.

Para Suchodolski, iniciativas como essas jogam luz sobre projetos que priorizam o empreendedorismo de forma sustentável e inclusiva. "São histórias inspiradoras e a VR tem orgulho de estar junto com elas nessa jornada", afirma.

"Todas essas tecnologias sociais chanceladas pelo prêmio Empreendedor Social vão dar subsídios para reportagens sobre boas práticas que mostram o problema da fome, mas também apontam soluções", afirma Sérgio Dávila, diretor de Redação da Folha.

Lançada em 2011, a Rede Folha é formada por finalistas e vencedores do prêmio Empreendedor Social, uma iniciativa da Folha em parceria com a Fundação Schwab, uma das comunidades do Fórum Econômico Mundial.

A rede é composta por mais de 150 lideranças de 130 iniciativas que se destacam no enfrentamento dos grandes desafios socioambientais do país.

Entre os integrantes, destacam-se no enfrentamento à insegurança alimentar ONGs e negócios de impacto, como Banco de Alimentos, Gastromotiva, Amigos do Bem, Cren (Centro de Recuperação e Educação Nutricional), Gastronomia Periférica e Quintais Agroecológicos.

O prêmio destacou também o trabalho de combate à fome durante a pandemia de Ação da Cidadania, Cufa (Central Única das Favelas), Gerando Falcões e Faça um Bem Incrível.