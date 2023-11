Expo Favela reunirá empreendedores de comunidades e famosos em SP

São Paulo

Pela primeira vez em edição nacional, a Expo Favela Innovation Brasil acontece nos dias 1, 2 e 3 de dezembro no Expo Center Norte, em São Paulo. O evento que "conecta a favela e o asfalto" terá 220 empreendedores de favela de todo o país e mais de 40 palestras.

Organizado pela Favela Holding, com produção da InFavela e parceria social da Cufa - Central Única das Favelas, o encontro reúne de artistas como Luciano Huck e MV Bill a ministros como Margareth Menezes (Cultura) e Silvio Almeida (Direitos Humanos e Cidadania).

"É um match entre investidores e empreendedores", diz Celso Athayde, CEO da Favela Holding. "Os fundos de investimento estão fora da favela e querem saber o que ela está produzindo, então ter essas pessoas como coadjuvantes no evento é importante."

Primeira edição da Expo Favela reuniu 30 mil pessoas em evento que conecta a favela e o asfalto - Marcelo Pereira/Secom Prefeitura de São Paulo

Athayde fará a abertura da Expo Favela Innovation Brasil ao lado de Renato Meirelles, fundador do Data Favela, que vai apresentar uma pesquisa inédita sobre o cenário empreendedor das favelas brasileiras.

A feira tem como destaque stands de negócios de comunidades. Há startups em educação, saúde, meio ambiente, cultura, mobilidade e logística, gastronomia, comunicação, beleza e mais. Foram escolhidos empreendedores com projetos mais inovadores de cada edição estadual, mais empreendedores selecionados por repescagem, reunindo, assim, projetos de todo o país.

"Viabilizamos hotel, alimentação, translado, passagem, nenhum expositor paga um centavo para estar na feira", explica Celso Athayde.

Outra novidade desta edição é um espaço de exposição com 50 empreendedores de países como Angola, Senegal, Moçambique, Togo, Camarões e República Democrática do Congo, que vivem e lideram negócios no Brasil.

Durante os três dias, haverá inúmeras palestras, com convidados como Preto Zezé (Cufa), Adriana Barbosa (PretaHub e Feira Preta), Neca Setubal (Fundação Tide Setubal), Ana Fontes (Rede Mulher Empreendedora), Maren Lau (Meta) e Eliane Trindade (Folha).

Luciano Huck, MV Bill, Daniela Mercury, Cafu, Rodrigo Faro, Natuza Nery, Paula Lima e Igor 3K estão entre os artistas confirmados na programação.

Os ingressos vão de R$ 10 a R$ 40, com preços diferenciados para quem vem da favela e quem vem do asfalto, e podem ser adquiridos no site da Expo Favela.

A organização já anunciou uma edição do evento na França, em 2024, onde pretende conectar empreendedores da periferia de Paris a grandes empresas.