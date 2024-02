Download Davos traz balanço do Fórum Econômico Mundial na visão de empreendedores sociais

São Paulo

As organizações SAS Brasil e Catalyst 2030, membros do ecossistema de impacto social brasileiro, promoverão, em parceria com a Rede Folha de Empreendedores Sociais, a segunda edição do Download Davos.

O evento, que acontece na próxima terça-feira (5), das 9h às 12h, no auditório da Folha, servirá de espaço para que empreendedores sociais que participaram da reunião anual do Fórum Econômico Mundial, na Suíça, compartilhem aprendizados e experiências.

Serão três painéis de debates abertos ao público. O primeiro discute como empresas podem ajudar na transformação do empreendedorismo social no mundo, com os convidados François Bonnici (Fundação Schwab), Adriana Lima (Roche), Patricia Byington (Novo Nordisk) e Victor Boer (Philips Foundation).

Empreendedores sociais compartilham suas experiências no Fórum Econômico Mundial - Divulgação

O segundo painel tratará do papel da inteligência artificial na transformação social, com Claudio Sassaki (Geekie), Sabine Zink (SAS Brasil) e Guilherme Rosso (Hospital Pequeno Príncipe). Por fim, Gisela Solymos (Catalyst), Hosana Silva (Brasília Hub) e Guilherme Brammer (Boomera) falarão sobre ecossistemas de transformação e investimento de impacto.

Em 2022, o Download Davos contou com três empreendedores sociais que representaram o Brasil em Davos naquele ano e uma integrante do Global Shaper, uma das comunidades do Fórum Econômico Mundial.

O auditório da Folha fica na alameda Barão de Limeira, 425, nos Campos Elíseos, em São Paulo. Para participar, é preciso se inscrever neste formulário.