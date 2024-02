Brasil envia ajuda humanitária ao Chile após incêndios

São Paulo

O Movimento União BR, organização especializada em criar hubs de emergência por todo o Brasil, enviou nesta semana 40 mil refeições para os afetados pelos incêndios no Chile. Cerca de 2.000 pessoas serão auxiliadas neste primeiro momento.

A ação é uma parceria com o Itamaraty, por intermédio da ABC (Agência Brasileira de Cooperação) e da Embaixada do Brasil em Santiago, responsáveis por coordenar o embarque, desembarque e distribuição das refeições. O transporte logístico é realizado com apoio do programa Avião Solidário da Latam.

Ação humanitária liderada pela União BR chega ao Chile após incêndios - Divulgação

No começo do mês, a cidade de Viña del Mar, no litoral do Chile, foi palco de queimadas que varreram bairros inteiros e mataram centenas de pessoas.

"Os primeiros dias são os mais sensíveis em tragédias climáticas dessa magnitude", diz Tatiana Monteiro de Barros, fundadora da União BR. "Sabemos que é necessário ter agilidade e assertividade para promover a ajuda neste começo, mas sempre pensando em deixar um legado.

A ação recebeu apoio de diferentes empresas e entidades, como Itaú Unibanco, Instituto Far Hinode, VNP Advogados, Simples Nutri, Esportes da Sorte e Fermac Cargo. A gestão financeira do trabalho é feita em parceria com o Instituto da Criança.

Fundado em 2020 durante a pandemia, o União BR é um movimento voluntário presente em todos os estados brasileiros, tendo atuado para levar ajuda humanitária aos yanomamis, em desastres como as enchentes no Sul da Bahia, em 2021, e em tragédias, como a causada pelas chuvas em São Sebastião em 2023.

A organização já realizou campanhas de assistência humanitária em países como Uruguai, Ucrânia e Israel. Também com apoio institucional do Itamaraty, enviou mais de 20 toneladas em doações de alimentos e 130 mil insumos de saúde para vítimas da guerra da Ucrânia.

No Brasil, o movimento voluntário já beneficiou mais de 26 milhões de pessoas e arrecadou mais de R$ 360 milhões. Em 2020, a União BR foi um dos destaques do Prêmio Empreendedor Social em Resposta à Covid-19, em 2020, quando venceu a categoria popular, a Escolha do Leitor.