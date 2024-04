Paraibana que vive em Nova York quer construir oásis no sertão

São Paulo

Quis o destino que uma sertaneja de Piancó, a 400 km do mar da Paraíba, encontrasse dois amores em Nova York. Mas a filha da terra rachada, irmã de nove, acredita mais nos planos divinos do que em golpes do acaso.

"Deus me tirou do sertão", diz Geralda Sarraf, 44, que há 20 anos conheceu o marido John, início de uma história de amor e de um futuro fora do Brasil.

'Deus me deu história', diz Geralda Sarraf sobre os 10 anos da ONG Love Together, que dá dignidade à população de Piancó, no sertão da Paraíba - Divulgação

Dono da US Alliance Papel, o empresário da indústria de papel também havia deixado seu país na juventude, partindo com a família para os Estados Unidos pouco antes da ascensão do aiatolá Khomeini no Irã.

John Sarraf se encantou pela personalidade alegre da brasileira de fala mansa que estudava inglês em Nova York. Tanto que casou dois anos depois, projetando uma vida afortunada em Old Westbury para a retirante que se convertia ao judaísmo.

"Moro em uma casa linda, com quintal gigantesco, quadra de tênis e piscina, mas fecho os olhos e me vejo no calor do sertão, ainda menina, vendendo tapioca e picolé", diz Geralda sobre seus dois mundos.

Ela se emociona ao evocar a terra natal em um sinal de que carrega as memórias da infância na escassez. "Nunca tive planos de viver em outro país, sinto falta do meu povo, mas prometi dar uma vida diferente a meus filhos."

A família Sarraf, composta pelos pais John e Geralda, pelos filhos Francisco e Guilherme e pelas filhas Sophia e Isabella - Divulgação

Os quatro herdeiros da paraibana radicada nos Estados Unidos eternizam esse amor pela família materna. E Geralda sempre homenageia a própria mãe em longas publicações nas redes sociais.

"Mamãe trocava roupa por arroz, feijão, queijo e galinha e nunca deixou a gente trabalhar em casa de família", conta ela sobre Hozana Maria Rodrigues, 79, que continua morando em Piancó e toca uma fabriqueta de roupas made in sertão.

O segundo amor Geralda encontrou há dez anos, quando tomou coragem para tirar do papel um projeto que carrega como missão de vida. "Fiz uma promessa a Deus de nunca esquecer meu povo."

A ONG Love Together Brasil, criada por ela em 2014 e com governança local, perfura poços de água e cria oportunidades para crianças e jovens no semiárido da Paraíba. Comunidades inteiras, escolas, delegacias, igrejas e hospitais foram beneficiados pelo projeto —voluntário e sem apoio governamental. "Somos verdadeiros, temos emoção", diz a fundadora.

'Moro em uma casa linda, com quadra de tênis e piscina, mas fecho os olhos e me vejo no calor do sertão, ainda menina, vendendo picolé'

Para chamar a atenção, em terras americanas, de potenciais patrocinadores para a problemática da sede dos sertanejos, a bem relacionada Geralda se valeu de contatos VIPs. "Uma pessoa normal não teria a ousadia de ligar para essas pessoas", brinca ela sobre a poderosa agenda telefônica.

Foi no mundo da moda que a causa ganhou força. Primeiro com apoio da amiga Michelle Alves, ex-modelo da Victoria's Secret, do assessor de top models e estilista Dinho Batista e do estilista Almir Slama, que engajaram outras celebridades.

Caso das modelos Isabeli Fontana, Cintia Dicker e Daiane Sodré, dos artistas Gabriela Duarte e Di Ferrero e do empresário Tato Malzoni, entre outros.

"A história dela lembra minha infância, vim de uma família muito pobre no interior da Bahia", afirma Daiane Sodré, 31, irmã de 13 e uma das maiores apoiadoras da ONG. "Eu sei o sofrimento e a dificuldade que era conseguir água, que é o mínimo que a gente pode ter."

Pelo menos 2.000 famílias foram atendidas diretamente pela Love Together, que organiza jantares e bazares para captar recursos. Mesmo com apoio dos padrinhos famosos, Geralda relata a dificuldade de manter o projeto sem ajuda recorrente.

"Sobrevivemos dez anos no voluntariado, é meu maior orgulho, mas as doações são sempre das mesmas pessoas."

Exemplo concreto de como a ONG tem sido fundamental para os sertanejos é o apoio ao hospital de Piancó, que atende 18 municípios.

Geralda Sarraf viveu sua infância no sertão e, ao deixar Piancó (PB), prometeu a Deus que 'nunca esqueceria seu povo' - Divulgação

Com doação de empresários, Geralda conseguiu garantir água intermitente, pintar a unidade, instalar ar-condicionado, um aparelho de ultrassonografia para a UTI e enxoval para os leitos infantis —além de kits de proteção individual, máscaras e termômetros durante a pandemia de Covid-19.

"Antes da doação do poço, em 2017, o hospital consumia dois carros-pipa por dia", conta Inêz Leite, que foi diretora-geral do Hospital Regional Wenceslau Lopes até 2022. "Além de reduzir gastos, foi de fundamental importância pois temos serviços de urgência e emergência, cirurgia, UTI."

Leite conta que a população de Piancó é "um povo machucado" e que crianças chegavam ao hospital com infecções intestinais e desnutrição, retrato da qualidade da água e da alimentação das famílias.

"E não temos ajuda nenhuma, só a Love Together mesmo e Geralda, que é uma pessoa agradecida à sua terra."

Depois de 50 poços perfurados, a sertaneja prova que a promessa a Deus está de pé: vai construir um centro educacional, cultural e esportivo para atender a mais de 20 cidades no semiárido.

"É o oásis do sertão. Quero que as crianças tenham o que não tive", diz ela.

O terreno de 2.500 m² na zona urbana de Piancó, adquirido por parceiros da ONG, será um espaço que pretende oferecer reforço escolar, atendimento médico básico, qualificação profissional e atividades esportivas para a comunidade.

Para isso, a paraibana se vira como pode: criou uma campanha de mobilização, mantém diálogo com autoridades brasileiras em Nova York e embaixadores da causa. Chega a pedir sacos de cimento a R$ 35 nas suas redes sociais.

"Água é tudo no sertão, mas assistencialismo não basta, é a educação que quebra o ciclo da pobreza, como ensinou mamãe. Você pode estar de chinelo, mas com educação você vira a chave para o futuro", afirma Geralda.

'É o oásis do sertão. Quero que as crianças tenham o que não tive'

Exemplos que ela vê em casa, ao se orgulhar dos filhos gêmeos, Guilherme e Francisco, que se formam em medicina, e ao apoiar o marido John na candidatura ao conselho de educação local.

"Cada aluno deve ser preparado para o sucesso, não para se tornar guerreiro da justiça social", diz John, com a proposta de excelência acadêmica e pensamento independente para as escolas.

Vinte anos depois de fazer as malas e tornar Nova York sua terra, a paraibana faz uma análise de quem se tornou.

"Vim de uma geração que não pôde sonhar, somos invisíveis no sertão. E quando você aceita o sentimento de inferioridade, é difícil, mesmo com terapia, resgatar a autoestima. Mas o sertão me fez quem sou e me sinto realizada, Deus me deu história."