Afresp abre edital para destinar R$ 1 milhão a projetos sociais de SP

São Paulo

Entidades que atendem crianças, adolescentes ou idosos no estado de São Paulo podem se inscrever, a partir de 8 de abril, no edital da Afresp (Associação dos Auditores Fiscais da Receita Estadual de São Paulo) para receber até R$ 50 mil.

As doações têm o objetivo de ampliar ou otimizar o trabalho dos projetos sociais, privilegiando a melhora na qualidade de vida dos atendidos por meio de obras de ampliação ou de reforma, compra de mobiliários ou de equipamentos, contratação de profissionais ou implantação de novas atividades.

A Afresp, por meio de seu braço social, Fundaresp (Fundo de Assistência Social da Associação dos Auditores Fiscais da Receita Estadual de São Paulo), selecionará 22 iniciativas, que devem ser inscritas até o dia 3 de maio. As doações podem somar até R$ 1,1 milhão no total.

Projetos destinados a pessoas socialmente vulneráveis podem se inscrever em edital até maio - Leticia Moreira/Folhapress

O valor aprovado para cada entidade será liberado por etapas, respeitando o cumprimento do cronograma financeiro dos projetos.

Para participar, é necessário preencher uma ficha do projeto, com descrição detalhada do que se pretende realizar, assim como cronograma e orçamentos. O documento deve ser protocolado junto à diretoria regional ou na sede da Afresp.

As iniciativas serão selecionadas por comissão do órgão, em decisão definitiva, sem possibilidade de recursos, com divulgação dos resultados no site da associação.

Desde sua fundação, em 1995, o Fundafresp já doou mais de R$ 26 milhões a mais de 1.500 entidades do estado de São Paulo.