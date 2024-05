Show com Seu Jorge e Daniel Jobim arrecada recursos para o pantanal

São Paulo (SP)

A ONG SOS Pantanal promove show de arrecadação de fundos para o pantanal no dia 4 de junho, na Casa Natura Musical, em Pinheiros, zona oeste de São Paulo. Durante o evento beneficente, os artistas Seu Jorge e Daniel Jobim farão tributo a Tom Jobim.

Haverá, ainda, abertura do DJ e ativista indígena Eric Terena e participação da atriz Cristiana Oliveira e da apresentadora Rafa Kalimann. Organizadores do show esperam levantar R$ 300 mil, que serão destinados ao Programa Raízes do Pantanal.

Desde 2020, o programa está presente na terra indígena Cachoeirinha, no Mato Grosso do Sul. Até o momento, já foram plantadas 8.000 mudas nativas em uma área de 80 hectares. A ação envolveu cinco aldeias e 150 pessoas das comunidades indígenas.

Área de proteção ambiental em Ladario, no Mato Grosso do Sul - Renato Stockler/Folhapress

Recursos arrecadados com o evento serão investidos em plantio de mudas, criação de sistemas agroflorestais com produção de alimentos e restauração de nascentes. O valor também permitirá a expansão das atividades da ONG para outras terras indígenas da região.

"O programa tem como foco terras indígenas, porque elas são mais vulneráveis a intempéries como a seca, o que acaba impactando muito a produção familiar e o acesso a recurso hídrico", explica Leonardo Gomes, diretor-executivo do SOS Pantanal.

Além disso, a instituição planeja dar prosseguimento a iniciativas de educação e conscientização ambiental na região, nas quais busca proporcionar trocas entre os conhecimentos técnico e tradicional ligados ao combate a incêndios e à administração de plantios.

Fundado em 2009, o SOS Pantanal atua na conservação do pantanal a partir do aprimoramento de políticas públicas, da divulgação de conhecimento e do desenvolvimento de projetos para o uso sustentável do bioma.

Em 2020, quando o pantanal sofreu uma grande onda de incêndios florestais, tendo mais de 4 milhões de hectares consumidos pelas chamas, a entidade criou as Brigadas Pantaneiras, projeto que capacita moradores de comunidades ribeirinhas, peões, líderes comunitários e fazendeiros para agir diante de um incêndio. A iniciativa foi finalista no Prêmio Empreendedor Social em 2022.

Com o espetáculo beneficente, espera-se conscientizar sobre a proteção e recuperação do pantanal. "A ideia é criar uma experiência memorável do início ao fim, que faça com que as pessoas saiam do show com o pantanal na cabeça e no coração e realmente se sintonizem com esta causa", afirma Gomes.

Serão comercializados cinco tipos de camarotes, com destaque para o setor "Raízes", que reserva seis lugares em uma cúpula de vidro praticamente dentro do palco. O valor arrecadado com esse espaço garantirá plantio e cuidados com 650 mudas de árvores originais do bioma por pelo menos cinco anos.

Os demais camarotes disponíveis, "Nascente", "Árvore", "Muda" e "Semente", também contribuirão para levantar recursos para cultivo e monitoramento de mudas. Haverá, ainda, lugares de pista em frente ao palco. O público esperado é de aproximadamente 500 pessoas.

"Todo mundo vai contribuir para ampliar o plantio, a restauração de áreas e a manutenção das ações ao longo dos anos, desde a pessoa que compra o ingresso individual até as empresas que entram como apoiadoras", diz o diretor-executivo da ONG.

Show Raízes do Pantanal - Seu Jorge e Daniel Jobim cantam Tom Jobim

Quando 4 de junho, a partir das 20h

Onde Casa Natura Musical. Rua Arthur de Azevedo, 2134, Pinheiros - São Paulo (SP)

Valor do ingresso R$ 790,00 em pista com descontos progressivos a partir de 2 pessoas

https://raizesdopantanal.sospantanal.org.br/