TV Folha discute soluções para a mata atlântica em live no Dia do Meio Ambiente

São Paulo

Explorada intensivamente desde o início da colonização portuguesa e ocupada pela maior parte da população urbana do Brasil, a mata atlântica perdeu mais de três quartos de sua cobertura vegetal, restando apenas 24% — e somente 12,4% de florestas maduras e bem preservadas.

Por outro lado, trata-se de um dos biomas com mais biodiversidade e um dos prioritários para a restauração no mundo, além de ser o que tem mais potencial para atingir o desmatamento zero no país.

Nesta quarta-feira (5), Dia Mundial do Meio Ambiente, a Folha promoverá um bate-papo online sobre a mata atlântica com foco em soluções, ou seja, no que pode ser feito por cada setor — governos, empresas e sociedade civil — para preservar e regenerar o bioma que é o quintal de 70% dos brasileiros.

Os participantes serão Bráulio Dias, diretor de Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Ligia Camargo, diretora de sustentabilidade da Heineken, e Luís Fernando Guedes Pinto, diretor executivo da Fundação SOS Mata Atlântica.

A live "Como proteger a mata atlântica? O que podemos fazer pelo bioma onde mora 70% da população brasileira" será transmitida no canal da TV Folha no YouTube às 15h.

A mediação será de Flávia Mantovani, repórter e coordenadora do projeto "Mata Atlântica: Regenerar e Preservar", a atual Causa do Ano da Folha Social+. A iniciativa, que traz a temática para todas as plataformas do jornal, conta com o apoio da Fundação SOS Mata Atlântica.