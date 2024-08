Programa destinará R$ 100 mil a negócios de saúde na periferia de SP

São Paulo (SP)

Empreendedores à frente de negócios de saúde integral na periferia da zona sul de São Paulo podem se inscrever até quinta-feira (22) no programa promovido pela Anip (Articuladora de Negócios de Impacto da Periferia) em parceria com RD Saúde e Instituto Devive, por meio deste formulário.

Os 15 negócios selecionados participarão de cinco mentorias com especialistas entre setembro e outubro, além de ter direito a bolsa no valor de R$ 3.960. Ao final dos encontros, cinco empreendimentos serão escolhidos para receber três sessões extras de acompanhamento e investimento semente de R$ 20 mil.

Alunos participam de oficina de alimentação saudável promovida pela Saladorama; conceito de saúde integral engloba diversas práticas de promoção do bem-estar físico e mental - Renato Stockler/Folhapress

Com oficinas e treinamentos presenciais e online, o programa abordará temas ligados à gestão e desenvolvimento de negócios, focando em desafios enfrentados por empreendedores periféricos. Além disso, especialistas guiarão os participantes nas etapas de desenvolvimento de seus projetos.

Para se inscrever, é necessário ter mais de 18 anos e ser morador e atuar em negócio na periferia com uma equipe de até 30 pessoas, que desenvolva ações de promoção do bem-estar da comunidade, englobando desde alimentação saudável e atividades físicas até apoio emocional. O regulamento pode ser consultado neste link.

"O objetivo do projeto é entender quais iniciativas de saúde integral estão de fato voltadas para as periferias, a partir dos olhares das próprias pessoas que estão ali", diz Fabiana Ivo, gestora operacional de A Banca e coordenadora do programa. "Sabemos que existem diferentes ações sendo desenvolvidas, mas muitas delas estão conectadas com a filantropia e poucas realmente são negócios."

O termo saúde integral se refere a uma abordagem que considera o indivíduo como um todo, ao integrar aspectos físicos, mentais, emocionais e sociais. "Estamos falando de saúde física e mental, alimentação, cultura, desenvolvimento social. É um conceito amplo", diz Ivo.

É possível entrar em contato com a comissão organizadora pelo e-mail comunicacao.abanca@gmail.com para tirar dúvidas.