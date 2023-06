Oito animes para ver antes da 2ª temporada de 'Oshi no Ko'

Rio de Janeiro

Saiu nesta quarta-feira (28) o trailer da segunda temporada do anime japonês "Oshi no Ko", do estúdio Doga Kobo. A data da estreia ainda não foi divulgada.

Baseada no mangá homônimo, a série narra a história de Ai Hoshino, uma estrela em ascensão do grupo pop B Komachi.

Enquanto a nova temporada de "Oshi no Ko" não sai, confira abaixo uma lista de animes relacionados, todos disponíveis no Brasil e com nota acima 8 (de 10) no site MyAnimeList, referência do gênero.



Spy × Family

As nações de Ostania e Westalis vivem em uma guerra fria que dura décadas. Westalis mobiliza o agente Twilight para montar uma família falsa com o objetivo de obter informações sobre o político Donovan Desmond.

ONDE Crunchyroll

Chainsaw Man

Denji, um jovem atolado em dívidas após a morte do pai, sobrevive matando demônios com seu cachorrinho Pochita. Traído pela Yakuza e morto, ele renasce como o Homem-Motosserra, um híbrido com poderes demoníacos.

ONDE Crunchyroll

'Chainsaw Man', animê japonês que conta a história do Homem-Motosserra - Divulgação

Kaguya-sama: Love is War

Kaguya Shinomiya e Miyuki Shirogane, líderes do conselho estudantil da Academia Shuchiin, estão apaixonados um pelo outro. Orgulhosos demais para confessar seu amor, eles brigam para ver quem se declara primeiro.

ONDE Crunchyroll

Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation

Um homem desempregado de 34 anos é atropelado por um caminhão e morre. Renascido como Ludeus Greyrat, mas com suas memórias intactas, começa uma nova vida, desta vez cheia de aventuras.

ONDE Crunchyroll

Erased

Satoru Fujinuma tem o poder sobrenatural de voltar no tempo e evitar mortes. Ao ser envolvido em um incidente com sua mãe, é enviado de volta à sua infância, quando descobre uma conexão entre um assassinato e o sequestro de sua colega de classe, Kayo Hinazuki.

ONDE Crunchyroll

Hell's Paradise

Em um Japão feudal em declínio, Gabimaru, um ninja condenado à morte, busca o Elixir da Vida para salvar sua esposa. Acompanhado de outros criminosos condenados e guardas, eles se deparam com criaturas monstruosas e imortais malignos.

ONDE Crunchyroll

My Dress-Up Darling

Wakana Gojou, um estudante solitário obcecado pela arte de fazer bonecas, esconde seu talento. Quando Marin Kitagawa, uma garota popular da escola, revela seu próprio segredo, suas vidas se cruzam. Juntos, eles embarcam em uma jornada para realizar os sonhos de cosplay de Marin.

ONDE Crunchyroll

Skip Beat!

Kyouko Mogami vive sozinha com seu amor de infância, Sho Fuwa, um famoso ídolo musical. Ao ser abandonada por ele, jura vingança: entra no mundo do showbiz para se tornar uma estrela ainda maior que ele.

ONDE Crunchyroll