Exposição com brinquedos japoneses tem de Ultraman a Totoro e Sylvanian Families

São Paulo

Os brinquedos mais legais do Japão, inventados nos últimos 60 anos, vão estar disponíveis para as crianças brasileiras conhecerem (e também brincar com eles!) em uma exposição que será inaugurada na semana que começa em São Paulo.

Na próxima terça (27), a Japan House abre a "Dōshin: Os Encantos dos Brinquedos Japoneses", com entrada gratuita para todos os visitantes (dōshin significa nostalgia, afeto, em japonês).

Boneca Licca-Chan, de 1967, em set que reproduz um restaurante de sushi - Karime Xavier/Folhapress

São 126 itens expostos em prateleiras feitas especialmente para que crianças consigam enxergar tudo de pertinho, sem precisar ficar na ponta do pé ou no colo dos adultos. Assim, vai dar para ver todos os detalhes de sucessos como Beyblades (1999) e Sylvanian Families (1985), e de outras coisas que ainda não são conhecidas por aqui.

A boneca Licca-Chan (1967), por exemplo, está lá em um set que reproduz os restaurantes de sushi que têm uma esteira rolante na qual são expostos os pratos disponíveis. A panelinha de arroz e o conjunto de comidinhas do Anpanman (2020) também refletem hábitos das famílias no Japão.

Carro da Sylvanian Families, de 1985 - Karime Xavier/Folhapress

"Eles podem servir de porta de entrada para que os brasileiros conheçam mais da cultura japonesa", diz Natasha Barzaghi Geenen, diretora cultural da Japan House. "E vários itens vão fazer as crianças brasileiras perceberem que ainda brincam ou já brincaram com as mesmas coisas que as crianças japonesas."

"São brinquedos que não desapareceram mesmo com os eletrônicos ficando tão populares", resume Natasha.

Ela chama de "hits" as pelúcias do Totoro e do Gato-Ônibus (1990) da animação do Studio Ghibli, o robô do Power Rangers (1975), os bonecos do Ultraman (1983) e a maleta e a casinha da Hello Kitty (2021).

Também estão lá o Pula-Pirata, famoso no Brasil desde os anos 1980 e que nasceu no Japão em 1975 com o nome "Barba Negra Por um Triz"; o divertido Don-ketsu (1979), jogo em que para vencer é preciso atingir o adversário quando seu bumbum está mais para cima; e vários Nanoblocks (2008), kits com as menores peças de montar do mundo.

E como a produção da exposição sabia que não tinha como fazer algo assim e achar que os visitantes não iam querer mexer em tudo, Natasha lembra que, ao fundo da sala em que os brinquedos estão dispostos, há um espaço para as famílias brincarem juntas.

Vários dos jogos, bonecas e carrinhos estarão disponíveis para diversão gratuita em mesinhas e no chão acolchoado.

Dōshin: Os Encantos dos Brinquedos Japoneses Quando De 27 de junho a 12 de novembro. Ter. a sex., das 10h às 18h; sáb., das 9h às 19h; dom. e feriados, das 9h às 18h

De 27 de junho a 12 de novembro. Ter. a sex., das 10h às 18h; sáb., das 9h às 19h; dom. e feriados, das 9h às 18h Onde Japan House (Av. Paulista, 52, 2º andar)

Japan House (Av. Paulista, 52, 2º andar) Telefone (11) 3090-8900

(11) 3090-8900 Preço Grátis. Reservas online antecipadas (opcionais) em www.agendamento.japanhousesp.com.br

Grátis. Reservas online antecipadas (opcionais) em www.agendamento.japanhousesp.com.br Classificação Livre

DEIXA QUE EU LEIO SOZINHO

Ofereça este texto para uma criança praticar a leitura autônoma