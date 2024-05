Brasília

O presidente Lula (PT) recebeu o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), no Palácio da Alvorada nesta quinta-feira (2) em meio ao mal-estar causado pelo pedido do governo que levou à suspensão da desoneração da folha de pagamentos.

Pacheco e Lula durante cerimônia no Palácio do Planalto em agosto de 2023 - Pedro Ladeira-30.ago.2023/Folhapress



Pacheco chegou à residência oficial do presidente da República por volta das 19h e saiu pouco depois das 22h30.



Os ministros Rui Costa (Casa Civil), Ricardo Lewandowski (Justiça) e Renan Filho (Transportes) já estavam no Palácio da Alvorada acompanhando a crise provocada pelas chuvas no Rio Grande do Sul.



Segundo relatos, o presidente teve uma longa conversa a sós com Pacheco e o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA). Depois, os três se juntaram aos senadores Jorge Kajuru (PSB-GO), vice-líder do governo, Leila Barros (PDT-DF) e Dr. Hiran (PP-RR).



Apesar da boa relação com Lula, Pacheco não escondeu a irritação diante da ação movida junto ao STF (Supremo Tribunal Federal) para suspender a desoneração da folha de pagamentos de prefeituras e 17 setores da economia.



O senador disse que o governo cometeu um "erro primário", causou uma "crise de confiança" entre os Poderes e tentou "um terceiro turno".



A desoneração havia sido aprovada pelo Congresso no ano passado e acabou vetada por Lula. O Ministério da Fazenda fez uma contraproposta, mas precisou recuar diante da reação negativa de deputados federais e senadores.



O pedido do governo feito junto ao Supremo acabou aceito de forma monocrática pelo ministro Cristiano Zanin, com efeito imediato. O julgamento no plenário virtual da corte foi suspenso após pedido de vista (mais tempo para análise) do ministro Luiz Fux.



No final do mês passado, Lula se encontrou com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), dias após a fritura do ministro Alexandre Padilha (Relações Institucionais). Na ocasião, Lira disse que Padilha era incompetente, além de desafeto pessoal.

"Como é conversa entre dois seres humanos, eu peço a vocês que não sou obrigado a dizer a conversa que eu tive com Lira", afirmou Lula ao ser questionado por jornalistas sobre o encontro, negando ter se tratado de "reunião".