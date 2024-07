Flipop 2024: festival literário traz autora de 'Vermelho, Branco e Sangue Azul'

São Paulo (SP)

O Flipop 2024, Festival de Literatura Pop da Editora Seguinte, acontece neste final de semana, 20 e 21 de julho, em São Paulo, com uma programação extensa de bate-papos, oficinas e entrevistas com autores. O evento vai acontecer no Sesc 14 Bis, próximo a estação Trianon - Masp do metrô.

Cena do filme Vermelho, Branco e Sangue Azul

A entrada é gratuita. Para as atividades que ocorrerão no Teatro Raul Cortez e no espaço de oficinas, no segundo e primeiro andar respectivamente, é necessário retirar o ingresso no local 30 minutos antes.

Entre as atrações estão mais de 25 autores de livros adolescentes best-sellers, como Pedro Ruas de "Enquanto Eu Não Te Encontro" e Casey McQuiston do sucesso "Vermelho, Branco e Sangue Azul", adaptado para o cinema pela Amazon ano passado, que se juntará virtualmente em entrevista previamente gravada. A programação do festival visa trazer o debate sobre literatura LGBTQIAP+, protagonismos e construção de um best-seller.

Nos dois dias do evento, também acontece uma feira do livro com obras das 18 editoras presentes. Para mais detalhes, acesse o site.

Serviço

Flipop - Festival de Literatura Pop

Local: Sesc 14 Bis (Rua Doutor Plínio Barreto, 285 - Bela Vista - SP)

Horário: sábado, 20/7, das 10h às 21h; domingo, 21/7, das 10h às 19h.

Livre para todos os públicos. Menores de 12 anos devem estar acompanhados por um adulto de referência.