Borboletas Psicodélicas, Tanque Velho e Coração Entristecido: veja origem de nomes curiosos de ruas

Será que na Rua das Crianças não mora nenhum adulto? E na Rua Simpatia não tem ninguém de mau-humor? A cidade de São Paulo está repleta de ruas e travessas com nomes bonitos como estes e outros muito curiosos, como Rua Tanque Velho, a Travessa Sem História, Sem Destino, e a Rua Neve na Bahia.

Para compilar todas elas, o Núcleo de Memória Urbana (NMU) do Arquivo Histórico Municipal (AHM) de São Paulo, um órgão da prefeitura, criou em 2003 o Dicionário de Ruas. Lá é possível achar os nomes, as datas de criação deles, localização e, quase sempre, uma explicação para a escolha daquela alcunha.

Placa da Rua Borboletas Psicodélicas, na zona sul de São Paulo - Andre Porto/UOL

De acordo com o Dicionário das Ruas, o primeiro nome de rua de que se tem registro, por meio de um ato legislativo, é a Rua Cristóvão Colombo, que fica no distrito da Sé. Com a criação do site, tudo que ficava em fichinhas de papel nos arquivos públicos foi digitalizado e catalogado, facilitando não só a organização, mas também a consulta de qualquer cidadão com acesso à internet à história da cidade em que vive.

Os nomes das ruas, no geral, vêm de propostas feitas pelos vereadores de São Paulo. Verifica-se, então, se aquela via está cadastrada na Prefeitura e se ela é pública —rua particular não recebe denominação oficial. Depois dessa confirmação, acontece uma pesquisa para saber se a rua já tem ou não um nome de batismo.

Pela regra, não se deve alterar o nome de um logradouro, porque isso pode gerar confusão para todo mundo. Mas há algumas exceções, como por exemplo ruas com o mesmo nome, ou ruas com nomes que possam expor seus moradores à vergonha e ao ridículo.

Uma curiosidade sobre os nomes de ruas é que eles só podem ter no máximo 35 caracteres, considerando letras, números, sinais gráficos e espaços. Veja abaixo alguns exemplos de nomes divertidos compilados no Dicionário das Ruas.

Rua Arroz

Distrito: Tremembé. Começa na Rua Canto do Engenho e termina logo após seu início.

Nome anterior: Rua 3

Oficialização 1992

Por mais que pareça, o nome da rua não vem da comida, mas, sim, do nome de um riacho no Ceará.

Rua Banana Branca

Distrito: Perus. Começa na Rua Acapú e Termina na Rua Brotas Macaúbas.

Nome anterior: Rua 1

Oficialização: 1978

Banana Branca é também o nome da comunicação entre um rio e um lago do Amazonas. Esse tipo de acidente geográfico se chama "furo".

Rua Borboletas Psicodélicas

Distrito: Jabaquara. Começa e termina na Avenida Leonardo da Vinci.

Nome anterior: Rua Marcelo Vieira Barbosa

Oficialização: 1991

O nome vem da obra musical "Pour Marina", composta para piano por Henrique Morozowicz.

Rua Calendário

Distrito: Lapa. Começa na Rua Willian Speers e termina na Rua A.

Nome anterior: Passagem 1

Oficialização: 1977

A rua tem o mesmo nome da obra do poeta Paulo Bonfim.

Rua Casa do Ator

Distrito: Itaim Bibi. Começa na Estrada de Santo Amaro e termina na Rua Olimpíadas.

Nome anterior: não há

Oficialização: 1954

Os moradores escolheram este nome porque ali havia uma entidade dos anos 1930 que abrigava artistas aposentados.

Rua das Crianças

Distrito: Ermelino Matarazzo. Começa na Rua Belisário Benitez e termina na Rua Wenceslau Guimarães.

Nome anterior: Rua 6

Oficialização: 1978

O nome foi uma sugestão dos moradores da região.

Rua Dois Vizinhos

Distrito: Pirituba. Começa na Rua Vargem Grande do Sul e termina na Rua Erva Capitão.

Nome anterior: Rua Projetada 3

Oficialização 1983

O nome parece fazer homenagem a dois moradores, mas na verdade celebra um município paranaense também chamado Dois Vizinhos.

Rua Leão Coroado

Distrito: Alto de Pinheiros. Começa na Rua Beatriz e termina em divisa de terrenos.

Nome anterior: Rua Jandira

Oficialização: 1962

Leão Coroado era o apelido do capitão José de Barros Lima, que participou da Revolução de 1817 em Pernambuco. José, que pregava os ideais da Revolução Francesa (igualdade, liberdade e fraternidade) entrou para a história depois de resistir à voz de prisão que lhe foi dada, e ainda vencer uma batalha no Forte do Paraíso.

Rua da Música Aquática

Distrito: Jardim São Luis. Começa na Rua Canuto Luiz do Nascimento e termina na Rua Oratório de Natal.

Nome anterior: Rua 4 e Rua 5

Oficialização: 1983

Nome de uma suíte orquestral barroca também chamada de Festa Aquática, composta por George Handel. Foi composta para acompanhar uma excursão pelo rio Tâmisa, na Inglaterra, e por isso ficou com este nome curioso.

Rua Neve na Bahia

Distrito: José Bonifácio. Começa na Rua Jardim Tamoio e termina na Rua Fascinação.

Nome anterior: Rua 30

Oficialização: 2000

É inspirada no nome de uma canção de Gilberto Gil.

Rua Reinado do Cavalo Marinho

Distrito: Cidade Tiradentes. Começa na Rua Wilson Fernando S. Carvalho e termina na Rua Cachoeira dos Garça.

Nome anterior: Rua 3

Oficialização: 2000

O nome se inspira em uma festividade típica dos estados da Paraíba e de Pernambuco, um folguedo cênico brasileiro.

Rua Simpatia

Distrito: Pinheiros. Começa na Rua Aspicuelta e termina na Rua João Moura.

Nome anterior: Rua João Aguiar e Rua 1

Oficialização: 1962.

Quando foram rebatizar a rua, os moradores locais queriam dar a ela um nome que representasse uma qualidade humana comum a todos os vizinhos. Surgiu, assim, a simpatia.

Rua Tanque Velho

Distrito: Tucuruvi. Começa na Avenida Guapira e termina na Avenida Henri Janor.

Nome anterior: Rua Principal e Rua Jardim Japão

Oficialização: 1953

Segundo o dicionário das ruas, esta é uma das poucas denominações de origem popular que foi preservada na cidade. O nome faz referência ao Sítio do Tanque que havia no bairro, onde um tanque velho servia de bebedouro para gados e cavalos que viviam na região.

Travessa Cabeça Encarnada

Distrito: Itaquera. Começa na Rua José de Castro Nunes e termina pouco depois de seu início.

Nome anterior: não consta

Oficialização: 1991

O cabeça-encarnada (ou dançarino-de-cabeça-vermelha) é um pássaro da família Pipridae, comum no sul do Amazonas. Tem cerca de 9 centímetros de comprimento, corpo preto e cabeça vermelha, que acabou gerando seu nome.

Travessa Coração Entristecido

Distrito: Freguesia do Ó. Começa na Rua Alcantilado e termina na Rua Sebastião Alves de Sousa.

Nome anterior: Rua 1

Oficialização: 1991

Batizada em homenagem a uma peça musical para voz e quarteto de cordas composta por Kilza Setti.

Travessa Danças Caipiras

Distrito: Santana. Começa na Rua Conselheiro Saraiva e termina na Rua Amaral Gama.

Nome anterior: não há

Oficialização: 1988

Este é o nome dado a várias danças praticadas pelos caboclos brasileiros, acompanhadas no geral de viola caipira e batidas dos pés. Os fandangos e cateretês são um exemplo de danças caipiras.

Travessa Final Feliz

Distrito: Capão Redondo. Começa na Rua Integrada e termina pouco depois do seu início.

Nome anterior: Rua 1-E

Oficialização: 1999

O nome da rua é o resumo do que os moradores do lugar sentiram depois que conseguiram construir um conjunto de 99 casas em regime de mutirão, ou seja, todos colaborando e colocando a mão na massa. "Final Feliz" foi uma sugestão da Sociedade Amigos do Fase 2, e que agradou a todos os envolvidos.

Travessa Na Paz do Seu Sorriso

Distrito: Iguatemi.

Nome anterior: Rua 106

Oficialização: 1992

O cantor Roberto Carlos tem uma música com este mesmo nome, lançada em 1979, e foi dela que veio o nome da rua.

Travessa Nave Mãe

Distrito: Iguatemi. Começa na Travessa Dona Encrenca e termina na Travessa Tantos Caminhos.

Nome anterior: Logradouro formado pelo 2º Trecho da Rua 98 e pelas Vielas 36 e 104

Oficialização: 1992

"Nave Mãe" é o título de uma música de Vital Farias.

Travessa dos Nomes Mágicos

Distrito: Jabaquara. Começa na Rua Domiciano Leite Ribeiro e termina em divisa de terreno.

Nome anterior: Não consta

Oficialização: 1987

"Nomes Mágicos" é o nome de um poema de Carlos Drummond de Andrade e faz parte do livro "Fazendeiro do Ar".

Placa da Travessa Sem História, Sem destino - Andre Porto/UOL

Travessa Sem História, Sem Destino

Distrito: Iguatemi. Começa na Confluência da Travessa Doce Presença com a Travessa Saudosa Maloca e termina na Travessa da Violeteira.

Nome anterior: Viela 5

Oficialização: 1992

A rua tem o mesmo nome de uma música composta por Paulo Debétio e Paulinho Rezende.

