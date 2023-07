Aprenda a dar banho no cachorro em casa com dicas de veterinária especializada

São Paulo

Diferentemente dos gatos, que cuidam da própria higiene, os cachorros dependem completamente dos humanos para se manter limpos. Por isso, muitas famílias costumam levar os animais a pet shops e clínicas veterinárias onde eles tomam banhos e voltam cheirosos para casa, às vezes até usando gravata e adesivos brilhantes nas orelhas (muito chique).

Acontece que não é só nesses lugares especializados que os bichos podem curtir um dia de príncipe e princesa —dá para fazer isso em casa mesmo, seja no quintal, seja no box do banheiro do apartamento.

No box, chuveirinho ajuda a direcionar jato d'água - anetlanda/adobe stock

Agora, nas férias de julho, em que às vezes não é possível viajar, esse pode ser inclusive um momento de diversão envolvendo toda a família. Escolha um dia que não esteja muito frio e que haja um pouquinho de sol batendo pela janela.

Também vale fazer isso de manhã, para que o cachorro ainda tenha a tarde toda para aproveitar o calorzinho e se secar, sem correr o risco de dormir úmido.

O passo a passo abaixo foi criado com a consultoria de Tatiane Facchinetti Carvalhal, médica veterinária do Centro Veterinário Seres, do Grupo Petz.

O que você precisa

Uma bacia ou banheira, ou até mesmo o box do chuveiro

Xampu para cachorros

Condicionador para cachorros

Uma toalha grande

Algodão

Secador de cabelos

Uma escova para cachorros

Perfume para cachorros (opcional)

Passo a passo