Picada de borrachudo coça mais porque sua 'boca' morde de um jeito diferente

De perto eles parecem tão fofinhos com seus corpinhos minúsculos que quase dá para se afeiçoar. Mas, olhando mais de perto ainda, quando eles pousam na gente e ficam ali quietinhos, aí o sentimento muda —a fofura vira coceira, muita coceira, uma coceira quase insuportável.

É assim que são os borrachudos, insetos minúsculos "primos" das moscas, pertencentes ao gênero Simulium e que costumam ficar mais ativos em dias de calorão como os dessa semana. Eles não vivem em qualquer lugar: é preciso que haja água em movimento para que os ovos da fêmea consigam prosperar.

Borrachudo no dedo de uma pessoa - Fritz Geller Grimm/Wikimédia Commons

"A fase larvária deles é aquática como a dos mosquitos, mas as larvas dos mosquitos vivem soltas e normalmente na água parada. Já o borrachudo precisa da correnteza. Suas larvas ficam presas à rocha e têm uma espécie de tufos no corpo, que filtram a água. Por ali eles se alimentam e respiram", ensina Paulo Ribolla, biólogo docente da Unesp (Universidade Estadual Paulista).

Por isso é tão comum ver um monte de borrachudos em cidades no litoral onde existem tanto praias quanto cachoeiras com suas águas doces, perfeitas para o ciclo de vida dos borrachudos. As praias do norte do estado de São Paulo, por exemplo, costumam sofrer com este problema.

Mas voltando à picada dos borrachudos lá do começo, aquela que coça um monte: de acordo com o biólogo Paulo, essa sensação acontece porque, quando vai atacar os seres de sangue quente (mamíferos e aves), o borrachudo precisa injetar várias substâncias em sua vítima.

"Para conseguir tomar o sangue do animal ou da pessoa, ele injeta anticoagulante [que não deixa o sangue coagular, ou seja, ficar mais "grosso" e parar de fluir] e outras substâncias que vão controlar a dor ali naquele local. Depois de um tempo, tudo isso acaba gerando uma reação, que é a coceira", diz Paulo.

Pessoa com várias picadas de borrachudo na perna - Myboys/Adobe Stock

É muito pouco provável que alguém sinta a picada do borrachudo enquanto ela acontece (já depois…). "É como se acontecesse uma reação inflamatória do corpo àquela mordida", afirma o biólogo.

Por falar em mordida, o método do borrachudo para tomar o sangue das vítimas é diferente do usado pelos outros mosquitos tipo pernilongo e Aedes aegypti, o transmissor da dengue.

"Os outros mosquitos têm uma espécie de agulha que eles enfiam na pele e vão tomando o sangue como se fosse de canudinho", compara Paulo. "O borrachudo não tem essa agulha porque seu aparelho bucal é diferente."

"Ele faz uma ferida no local e toma o sangue dali. Com isso, a aparência que fica no lugar é a de uma picada com uma bolinha vermelha no meio", diz. O processo todo de picar alguém dura de três a oito minutos e acontece quase sempre nos períodos da manhã e da tarde. E, assim como acontece com seus "primos" mosquitos, são só as fêmeas que se alimentam de sangue (e por isso picam).

Elas colocam em média de 200 a 300 ovos por mês, que demoram de cinco a seis dias para eclodir, dependendo da temperatura da água. As larvas que saem deles vivem por cerca de 15 dias nessa fase, passando depois para a fase de pupa, onde vão se desenvolver por em média quatro dias.

"O casulo se rompe e, dentro de uma bolha de ar, o adulto vai para a superfície da água e o borrachudo é então liberado. Os adultos vivem entre três e quatro semanas", diz Paulo.

Fora o incômodo pela picada, os borrachudos não costumam causar problemas. Mas há alguns lugares em que as consequências são mais graves, como por exemplo no norte do Brasil e em alguns lugares da África. Lá, explica o biólogo, os borrachudos transmitem a oncocercose, doença causada por uma filária [parasita] que ataca os olhos do paciente.

"Ela é chamada de ‘cegueira dos rios’. No Brasil acontece principalmente em Roraima e é um problema sério entre os yanomamis", diz Paulo. "Tudo começa quando o borrachudo pica alguém que tenha essa filária em seu organismo, alguém infectado. Então, ele se infecta também e para sempre vai transmitir isso a quem ele picar."

"A filária vai se desenvolver e ficar no aparelho bucal do borrachudo. A filária, que é um parente distante dos vermes intestinais e se adaptou para crescer em outro lugar, vai entrar em mais uma pessoa na próxima mordida que o borrachudo der, e assim por diante até o mosquito morrer", diz.

