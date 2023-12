Desafios de Matemática: ajude a bruxa a desfazer o feitiço que levou sua coruja embora

São Paulo

A bruxa Brunilda deu à sua coruja Sabichuda uma colher de poção mágica, achando que era xarope para a tosse. O resultado foi este:

Desafio de Matemática da semana na Folhinha - Impa (Instituto de Matemática Pura e Aplicada)

Sabichuda se transformou em um dragão de 3 cabeças e 3 caudas! Para desfazer esse feitiço, Brunilda precisará cortar todas as cabeças e todas as caudas do dragão com sua espada mágica. Mas, atenção, com sua espada a bruxa só pode cortar de cada vez: ou 1 cabeça, ou 2 cabeças, ou 1 cauda ou 2 caudas. E, além disso:

Se cortar 1 cabeça, nasce outra cabeça;

Se cortar 2 cabeças, nada nasce;

Se cortar 1 cauda, nascem outras 2 caudas;

Se cortar 2 caudas, nasce 1 cabeça.

Como a Brunilda pode desfazer o feitiço?

(Veja a solução abaixo)

SOLUÇÃO

Este desafio apresenta várias soluções. Mostraremos abaixo uma delas.

Impa (Instituto de Matemática Pura e Aplicada)

Começaremos cortando 2 cabeças do dragão, e, assim, ele ficará com 1 cabeça e 3 caudas.

Impa (Instituto de Matemática Pura e Aplicada)

Agora, cortaremos 2 caudas "para acabar logo". Assim, o dragão ficaria com 2 cabeças e 1 cauda.

Impa (Instituto de Matemática Pura e Aplicada)

A seguir, cortamos as 2 cabeças, e, então, o dragão não terá cabeça e terá 1 só cauda.

Impa (Instituto de Matemática Pura e Aplicada)

Cortamos sua cauda, e nascem 2.

Impa (Instituto de Matemática Pura e Aplicada)

Agora, temos duas opções: ou cortamos 1 cauda ou cortamos as 2. Se cortarmos as 2, o dragão passa a ter 1 cabeça e nenhuma cauda e nunca poderemos desfazer o feitiço. Se cortarmos 1, ele passará a ter 3 caudas.

Impa (Instituto de Matemática Pura e Aplicada)

Cortamos 2 caudas, de forma que ele passará a ter 1 cauda e 1 cabeça.

Impa (Instituto de Matemática Pura e Aplicada)

Agora, podemos cortar a cauda, e, então, nascerão 2. Cortamos as 2 caudas, e nasce 1 cabeça. Por fim, desfazemos o feitiço cortando as 2 cabeças, e, assim, a coruja Sabichuda estará de volta.

Parte da solução do desafio - Impa (Instituto de Matemática Pura e Aplicada)

Encontre este e outros quebra-cabeças no portal da Obmep (Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas) realizada pelo Impa (Instituto de Matemática Pura e Aplicada). Este desafio foi elaborado por uma equipe da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais).