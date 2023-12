Série 'Pergunta pra Folhinha' explica para onde vai o lixo

São Paulo

Um dos temas bastante delicados na preservação do planeta e na proteção do meio ambiente é a produção de lixo.

Porque a gente produz muito, muito lixo sem parar.



A média no Brasil é de cerca de 1 quilo de lixo por dia. Somando todo mundo, são 224 mil toneladas diárias. E , continuando com as contas, quase 82 milhões de toneladas por ano.

Aqui, quase 40% dos resíduos acabam indo parar em locais inadequados, incluindo os lixões.



E poluem praias, rios, florestas e até o meio dos oceanos.



Esse é o assunto do episódio "Pra onde vai o lixo que descartamos?", na nova série de animações "Pergunta pra Folhinha", que está disponível de graça no canal da Folha no YouTube.



Esta primeira temporada tem oito vídeos (além de um episódio extra) produzidos especialmente para as crianças com até 12 anos. O projeto tem apoio do programa "Jogo Limpo 2.0", uma iniciativa do ICFJ (Centro Internacional para Jornalistas) em parceria com o YouTube Brasil.

