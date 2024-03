Nas ditaduras, governantes viram 'todo-poderosos' ao dar golpe de Estado; entenda

São Paulo

No próximo domingo (31), muitos adultos vão se lembrar e falar a respeito de um episódio que aconteceu no Brasil exatos 60 anos atrás. Em 31 de março de 1964, teve início um movimento que, no dia seguinte, em 1º de abril de 1964, instauraria uma ditadura no país, que duraria até 1985, ou seja, por mais de 20 anos.

Mas o que é uma ditadura? Ditaduras são sistemas de governo não democráticos ou antidemocráticos, comandados por uma pessoa só (ou uma só organização política), sem participação do povo (ou com bem pouquinho dela). Governos democráticos têm a participação dos cidadãos, geralmente por meio das pessoas que eles elegeram.

Ilustração de Mikel Casal para o livro A Ditadura É Assim', da editora Boitatá - Divulgação

Um ditador não vira o "todo-poderoso" porque as pessoas o escolheram para isso. Na maioria das vezes, esse governante participa de um golpe de Estado, que é uma maneira de tirar do poder um governo escolhido de maneira legítima, e botar outro em seu lugar.

Se tudo isso parece complicado de entender, um livro feito para crianças pode ajudar a esclarecer as coisas. "A Ditadura É Assim", da editora Boitatá, mostra o dia a dia de um ditador —neste caso, um homem careca, com cabeça quadrada, óculos escuros e um bigode bem pequenininho.

Logo no início, o livro já dá uma definição à palavra "ditadura": "A ditadura é como um ditado: alguém diz o que é para fazer, e todo mundo faz. Porque tem de ser assim e pronto." Daí o leitor fica sabendo que as pessoas obedecem ao ditador porque têm medo dele e dos castigos que ele pode aplicar em quem não segue suas regras.

"Aqueles que pensam de outro jeito e dizem o que pensam são mal vistos e maltratados. E muitas vezes passam por situações muito ruins. Tem gente que precisa até sair do país, porque não consegue se defender", também diz o livro.

No caso do Brasil, a ditadura que existiu de 1964 a 1985 foi uma ditadura militar, ou seja, o governo do país ficou nas mãos de pessoas do Exército. O governo comandado por esses militares tinha o poder de prender pessoas que considerassem suspeitas. Professores, jornalistas, diplomatas e vários outros profissionais foram perseguidos e perderam seus empregos e seus direitos políticos. Dezenas de pessoas foram mortas ou desapareceram.

Uma das ilustrações de "A Ditadura É Assim" mostra o ditador segurando um jornal que teve algumas das suas páginas recortadas, eliminando reportagens que talvez falassem sobre coisas que o ditador não ia gostar de ler. É comum nas ditaduras que os meios de comunicação não possam mais fazer seu trabalho com liberdade.

No livro da Boitatá, é explicado que a ditadura só acaba quando o ditador morre, é morto ou tirado à força do poder. E que, quando isso acontece, entra em cena a liberdade das pessoas, como deve acontecer nas democracias.

A propósito, "A Ditadura É Assim" faz parte de uma coleção de livros em que também foi publicado "A Democracia Pode Ser Assim" —é legal ver as duas obras juntas, para que se compare um tipo de governo com o outro e se tirem as próprias conclusões sobre a história.

"Para ser democrata, é preciso ser tolerante, igualitário, justo. É preciso saber ganhar e saber perder", diz o livro, que também explica como e por que se formam os partidos políticos, além da importância de se votar nos representantes e de se manter informado pelos meios de comunicação confiáveis. Jornais, revistas e rádios oficiais são meios confiáveis, mas redes sociais muitas vezes não têm essa credibilidade.

Ao final dos dois livros, há um pequeno quiz com perguntas e respostas sobre os temas tratados. É um bom jeito não só de testar o conhecimento, mas de refletir sobre o que cada um gostaria de ver em seu futuro.

A Ditadura É Assim Preço R$ 48 (52 páginas)

R$ 48 (52 páginas) Autoria Equipo Plantel e Mikel Casal (ilustrações)

Equipo Plantel e Mikel Casal (ilustrações) Editora Editora Boitatá

A Democracia Pode Ser Assim Preço R$ 48 (52 páginas)

R$ 48 (52 páginas) Autoria Equipo Plantel e Marta Pina (ilustrações)

Equipo Plantel e Marta Pina (ilustrações) Editora Editora Boitatá

TODO MUNDO LÊ JUNTO

Texto com este selo é indicado para ser lido por responsáveis e educadores com a criança