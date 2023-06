'Barbie' é feminista, tem Dua Lipa sereia e trilha com muito pop; veja curiosidades

São Paulo

O filme "Barbie" é inspirado em um livro feminista de psicologia, tem Dua Lipa como a versão sereia da boneca, tema existencial e uma trilha sonora repleta de músicas pop.

Em recente entrevista à Vogue, a diretora Greta Gerwig, de "Adoráveis Mulheres" e "Lady Bird", disse que o longa-metragem é, em parte, inspirado em "O Resgate de Ofélia", da psicóloga americana Mary Pipher.

Ryan Gosling e Margot Robbie em cena de "Barbie" - Divulgação

O livro, que foi originalmente lançado em 1994 e se tornou best-seller do New York Times, traz a proposta de estender o feminismo às mulheres na adolescência. "O Resgate de Ofélia" parte do princípio de que o movimento não contemplou as necessidades das garotas como fez com as mulheres adultas.

A obra trata de temas como sexo, estupro, drogas, relacionamentos e depressão, que, segundo a autora, podem interromper o desenvolvimento da autenticidade das adolescentes, em um contexto de crescentes violência e desigualdade de gênero.

Margot Robbie, atriz que interpreta a personagem-título e é produtora, afirmou à Vogue ter sido difícil entender a Barbie, uma vez que se trata de uma boneca, isto é, um objeto inanimado e, portanto, sem um monólogo interior. A atriz, ainda, falou sobre a sexualidade de Barbie.

"Ela é uma boneca de plástico. Se ela não tem órgãos reprodutores, como sentiria desejo sexual?", questionou. "Ela é sexualizada, mas nunca deveria ser sexy. As pessoas projetam o sexo sobre ela. Sim, ela pode usar minissaia, mas porque é divertida e rosa, e não porque quer que você veja o bumbum dela."

Já sobre Ken, o boneco interpretado por Ryan Gosling, Gerwig afirmou observar nele uma dinâmica oposta àquela que se encontra na Bíblia sobre Gênesis, o mito da criação.

"A Barbie foi inventada antes [dele]", disse a diretora, que também assina o roteiro com Noah Baumbach, de "História de um Casamento" e "Frances Ha". "Ken foi criado depois dela, para dar polimento à posição de Barbie aos nossos olhos e aos do mundo."

O que se sabe a respeito da história do longa até o momento é que Barbie será expulsa da Barbielândia por não ser uma boneca perfeita.

O último trailer mostra a protagonista interrompendo um número de dança ao fazer uma pergunta peculiar. "Vocês já pensaram na morte?", indaga a personagem de Robbie. Ela e Ken, de alguma maneira, vão parar no mundo real.

Margot Robbie (centro) em cena de "Barbie" em que a personagem mostra às outras Barbies agora ter pés planos mesmo depois de tirar o salto alto - Divulgação

Diferentes versões da boneca conferem diversidade racial e de tipos físicos à Barbie. Outras atrizes a interpretá-las são Issa Rael, Hari Nef, Alexandra Shipp, Ritu Arya e a cantora pop Dua Lipa.

De acordo com Gerwig, os Kens —também interpretados por Simu Liu, Ncuti Gatwa e Kingsley Ben-Adir, entre outros— terão uma jornada ainda não detalhada. "No início do filme, ninguém pensa no Ken. Ninguém se preocupa com ele. Ken não tem uma casa. Ou um carro. Ou um emprego. Ou qualquer poder. E isso vai se tornar meio que insustentável."

A diretora também ter abordado no script a universalidade de Barbie e Ken como símbolos —a projeção de que qualquer pessoa pode ser um deles, visto que no decorrer dos anos, o elenco de bonecos da Mattel foram se tornando mais racialmente diverso.

Além disso, ela mostrou ao elenco e à equipe os filmes "Os Guarda-Chuvas do Amor", musical francês de 1964, e "Os Sapatinhos Vermelhos", drama hollywoodiano de 1948. Gerwig afirmou ter definido ambos os longas como referência por serem technicolor e terem sido rodados em sets construídos.

"Você tem [nesses filmes] um céu pintado em um estúdio, o que é uma ilusão, mas ao mesmo tempo, ainda está lá", disse. "O fundo pintado está lá de verdade. A tangibilidade do artifício é algo que nos inspirou."

A trilha sonora, por sua vez, promete ser uma festa pop. A cantora Dua Lipa, que interpreta a Barbie sereia no longa, lançou o single "Dance the Night", que integra a seleção. Um teaser divulgado recentemente tem uma aparição da cantora.

Lizzo, Charli XCX, Tame Impala, Haim e Khalid são alguns dos outros artistas já anunciados. Ryan Gosling participa da trilha de maneira ainda não especificada e a rapper Nicki Minaj interpreta uma nova versão de "Barbie Girl", clássico dance dos anos 1990 cantado pelo grupo dinamarquês Acqua.

Robbie e Gerwig apresentaram a "Casa dos Sonhos" da Barbie em um vídeo para a revista de arquitetura Architectural Digest. No passeio pelo set, ambas mostram que a casa é como a dos brinquedos da Mattel, sem paredes —o que permite as Barbies a verem umas as outras em suas respectivas casas—, toda artificial e o tobogã para descer ao andar térreo.

Gerwig diz que, pelo fato de a boneca ter sido criada nos anos 1950, o design de produção, assinado por Sarah Greenwood, se inspira em musicais dessa época filmados dentro de estúdios —outro motivo para a equipe recorrer aos fundos pintados manualmente. A decoradora de set é Katie Spencer.

"Barbie" estreia nos cinemas brasileiros em 20 de julho.