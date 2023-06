Billie Eilish diz que críticas a seu corpo ainda machucam, mas menos que antes

São Paulo

Billie Eilish voltou a falar sobre as críticas ao seu corpo e sobre ser ou não feminina em entrevista à revista Vogue sobre seu novo perfume, Eilish 2. Na conversa, disse que lida melhor com os comentários do que lidava no passado.

Billie Eilish no Met Gala - Reuters

A cantora diz que sempre foi bastante masculina, mas que, nos últimos anos, chegou à conclusão de que pode ser o que quiser. "Não preciso estar sempre provando a todos que sou masculina. Isso faz parte de quem sou, mas também sou feminina, e também sou sexy, e também sou fofa, e também sou, tipo, nenhuma das opções, sou apenas eu."

A cantora diz que ainda sofre com inseguranças. "Sinceramente, ninguém consegue dizer nada sobre meu corpo sem que eu tenha uma opinião mais dura", afirmou. "Se a internet falasse de mim como fala hoje quando eu tinha uns 11 anos, não acho que seria capaz de existir, sendo sincera."

"Gosto mais de mim do que costumava gostar e estou mais interessada em como eu me sinto do que como eles [que criticam seu corpo] se sentem. Mas, no fim, isso pode ser um monte de conversa furada, porque isso ainda machuca meus sentimentos para caramba."